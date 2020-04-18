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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Новини про коронавірус 18 квітня: антирекорд смертності у США, 978 лікарів захворіли на COVID-19

      - Читать новость на русском
      Новини про коронавірус в Україні та світі 18 квітня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 квітня. У США від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, за останню добу померли 4 591 людина. В Україні на COVID-19 захворіли 978 медиків. На Буковині коронавірус підхопили ще 10 священників. В Україні вже 5106 випадків COVID-19.

      Новини про коронавірус в Україні 18 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтвердили 5 106 випадок COVID-19 (з них 444 – за останню добу). 133 людини померли від коронавірусу, 275 людей одужали.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      Вінницька область — 319 випадків;
      Волинська область — 134 випадки;
      Дніпропетровська область — 104 випадки;
      Донецька область — 14 випадків;
      Житомирська область — 197 випадків;
      Закарпатська область — 166 випадків;
      Запорізька область — 127 випадків;
      Івано-Франківська область — 462 випадки;
      Кіровоградська область — 234 випадки;
      м. Київ — 770 випадків;
      Київська область — 280 випадків;
      Львівська область — 221 випадок;
      Луганська область — 9 випадків;
      Миколаївська область — 31 випадок;
      Одеська область — 106 випадків;
      Полтавська область — 49 випадків;
      Рівненська область — 283 випадки;
      Сумська область — 82 випадки;
      Тернопільська область — 366 випадків;
      Харківська область — 62 випадки;
      Херсонська область — 56 випадків;
      Хмельницька область — 41 випадок;
      Чернівецька область — 840 випадків;
      Черкаська область — 141 випадок;
      Чернігівська область — 12 випадків.

      • У 978 медиків в Україні підтвердили коронавірус, із них 99 – за минулу добу.
      • У Збройних силах України підтверджено 29 випадків COVID-19. Дві людини померли, один пацієнт одужав.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Буковина лідирує в антирейтингу за кількістю хворих на COVID-19 в Україні. там захворіли вже 840 осіб з таким діагнозом. Серед нових інфікованих є 10 священників.
      • В Україні на COVID-19 хворі 978 лікарів (з них 99 – за останню добу). Натомість 4 медичних працівники одужали.
      • За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 65 людей, захворіли: 24 жінки та 41 чоловік. Загалом у столиці України зафіксовано вже 770 випадків зараження коронавірусом.
      • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця на місяць забезпечена усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Медична галузь готова, а установи оснащені.
      • Очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що докладе максимум зусиль, аби українські медики не потрапили під скорочення. Він додав, що стратегію подальших дій МОЗ представить після завершення аудитів усіх закладів охорони здоров'я в Україні.

      Важливо Як Україна виходитиме з карантину: ексклюзивне інтерв'ю з міністром Криклієм

      Новини про коронавірус у світі за 18 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      У світі підтверджено 2 259 001 випадок COVID-19. 154 390 людей померли від коронавірусу, 575 970 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (710 272), Іспанія (190 839), Італія (172 434), Франція (147 969) та Німеччина (141 397).

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Києва Здоров'я Збройні сили України Лікарня Міністерство охорони здоров’я Віталій Кличко Максим Степанов Новини США Карантин в Україні 2020
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