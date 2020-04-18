Новини про коронавірус 18 квітня: антирекорд смертності у США, 978 лікарів захворіли на COVID-19

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 квітня. У США від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, за останню добу померли 4 591 людина. В Україні на COVID-19 захворіли 978 медиків. На Буковині коронавірус підхопили ще 10 священників. В Україні вже 5106 випадків COVID-19.