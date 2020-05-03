Новини про коронавірус 3 травня: У Києві захворіла 6-місячна дитина, понад 2000 хворих медиків
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 травня. У Києві на COVID-19 захворіла 6-місячна дитина. В Україні на коронавірус захворіли понад 2 325 лікарів. Прикордонники 2 травня оформили в’їзд – виїзд через український кордон для 15 тисяч осіб. Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії через коронавірус.
Новини про коронавірус в Україні 3 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 11 319 випадків COVID-19 (з них 502 за останню добу). 288 людей померло від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 1 547 пацієнтів одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 435 випадків;
- Волинська область — 324 випадки;
- Дніпропетровська область — 448 випадків;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 423 випадки;
- Закарпатська область — 508 випадків;
- Запорізька область — 275 випадків;
- Івано-Франківська область — 965 випадків;
- Кіровоградська область — 397 випадків;
- місто Київ — 1511 випадків;
- Київська область — 784 випадки;
- Львівська область — 473 випадки;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 149 випадків;
- Одеська область — 409 випадків;
- Полтавська область — 222 випадки;
- Рівненська область — 726 випадків;
- Сумська область — 110 випадків;
- Тернопільська область — 868 випадків;
- Харківська область — 348 випадків;
- Херсонська область — 136 випадків;
- Хмельницька область — 115 випадків;
- Чернівецька область — 1818 випадків;
- Черкаська область — 308 випадків;
- Чернігівська область — 54 випадки.
Більше тут В Україні підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19
- Коронавірус підтвердили у 2 325 медиків в Україні. Зі всіх інфікованих COVID-19 в Україні кожен п'ятий – медичний працівник.
- У Збройних силах України зафіксували 49 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. Однак 30 – одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 160 українців у 14 країнах. 50 наших громадян одужали, 8 померли.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Половина тестів на коронавірус у Житомирській області за 2 травня показали позитивний результат, хворих у регіоні вже більше за 400. На COVID-19 захворів і один із керівників обласної ради та депутат від партії Ляшка Сергій Крамаренко.
- Міністерство охорони здоров'я планує збільшити кількість тестувань в Україні до 20 – 25 тисяч за добу. В МОЗ сподіваються здійснити це протягом травня.
- За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 17 людей. Загалом у столиці України зафіксовано вже 1 511 випадків зараження коронавірусом. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності. Серед нових хворих – дівчинка, якій лише 6 місяців.
- Прикордонники 2 травня оформили в’їзд – виїзд через український кордон для 15 тисяч осіб. Евакуаційними рейсами в Україну повернулись 550 людей.
- З ураженого коронавірусом Подільська, що на Одещині, надійшли погані новини. В місті 3 травня виявили 55 нових випадків захворювання на COVID-19. Глава Одеської ОДА Максим Куций розкритикував владу Подільська.
Новини про коронавірус у світі за 3 травня
Головне про коронавірус у світі
У світі підтверджено 3 498 733 випадки COVID-19. 244 989 людей померли від коронавірусу, 1 127 223 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
США – 1, 160 840;
Іспанія – 245 567;
Італія – 209 328;
Велика Британія – 182 260;
Франція – 168 396.
- Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що у часи пандемії коронавірусу потрібно скасувати санкцій проти Росії. Такі прохання неодноразово озвучувала і сама РФ.
- У Росії за останню добу підтвердили рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 10 633. Загалом станом на 3 травня коронавірусом в країні інфікувались 134 867 людей.
- Міністерство безпеки Боснії та Герцеговини відмовилося впустити в країну групу військових медиків з Росії. Вони повинні були прибути в місто Мостар, щоб провести дезінфекцію в одній з місцевих клінік через COVID-19.