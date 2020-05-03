Новини про коронавірус 3 травня: У Києві захворіла 6-місячна дитина, понад 2000 хворих медиків

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 травня. У Києві на COVID-19 захворіла 6-місячна дитина. В Україні на коронавірус захворіли понад 2 325 лікарів. Прикордонники 2 травня оформили в’їзд – виїзд через український кордон для 15 тисяч осіб. Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії через коронавірус.