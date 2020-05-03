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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Новини про коронавірус 3 травня: У Києві захворіла 6-місячна дитина, понад 2000 хворих медиків

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      Коронавірус Україна – статистика 3 травня 2020 Україна, світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 3 травня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 травня. У Києві на COVID-19 захворіла 6-місячна дитина. В Україні на коронавірус захворіли понад 2 325 лікарів. Прикордонники 2 травня оформили в’їзд – виїзд через український кордон для 15 тисяч осіб. Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії через коронавірус.

      Новини про коронавірус в Україні 3 травня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтвердили 11 319 випадків COVID-19 (з них 502 за останню добу). 288 людей померло від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 1 547 пацієнтів одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область — 435 випадків;
      • Волинська область — 324 випадки;
      • Дніпропетровська область — 448 випадків;
      • Донецька область — 70 випадків;
      • Житомирська область — 423 випадки;
      • Закарпатська область — 508 випадків;
      • Запорізька область — 275 випадків;
      • Івано-Франківська область — 965 випадків;
      • Кіровоградська область — 397 випадків;
      • місто Київ — 1511 випадків;
      • Київська область — 784 випадки;
      • Львівська область — 473 випадки;
      • Луганська область — 37 випадків;
      • Миколаївська область — 149 випадків;
      • Одеська область — 409 випадків;
      • Полтавська область — 222 випадки;
      • Рівненська область — 726 випадків;
      • Сумська область — 110 випадків;
      • Тернопільська область — 868 випадків;
      • Харківська область — 348 випадків;
      • Херсонська область — 136 випадків;
      • Хмельницька область — 115 випадків;
      • Чернівецька область — 1818 випадків;
      • Черкаська область — 308 випадків;
      • Чернігівська область — 54 випадки.

      Більше тут В Україні підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19

      • Коронавірус підтвердили у 2 325 медиків в Україні. Зі всіх інфікованих COVID-19 в Україні кожен п'ятий – медичний працівник.
      • У Збройних силах України зафіксували 49 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. Однак 30 – одужали.
      • За кордоном від COVID-19 лікується 160 українців у 14 країнах. 50 наших громадян одужали, 8 померли.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Половина тестів на коронавірус у Житомирській області за 2 травня показали позитивний результат, хворих у регіоні вже більше за 400. На COVID-19 захворів і один із керівників обласної ради та депутат від партії Ляшка Сергій Крамаренко.
      • Міністерство охорони здоров'я планує збільшити кількість тестувань в Україні до 20 – 25 тисяч за добу. В МОЗ сподіваються здійснити це протягом травня.
      • За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 17 людей. Загалом у столиці України зафіксовано вже 1 511 випадків зараження коронавірусом. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності. Серед нових хворих – дівчинка, якій лише 6 місяців.
      • Прикордонники 2 травня оформили в’їзд – виїзд через український кордон для 15 тисяч осіб. Евакуаційними рейсами в Україну повернулись 550 людей.
      • З ураженого коронавірусом Подільська, що на Одещині, надійшли погані новини. В місті 3 травня виявили 55 нових випадків захворювання на COVID-19. Глава Одеської ОДА Максим Куций розкритикував владу Подільська.

      Новини про коронавірус у світі за 3 травня

      Головне про коронавірус у світі

      У світі підтверджено 3 498 733 випадки COVID-19. 244 989 людей померли від коронавірусу, 1 127 223 – одужали.

      Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      США – 1, 160 840;

      Іспанія – 245 567;

      Італія – 209 328;

      Велика Британія – 182 260;

      Франція – 168 396.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Санкції Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Новини Росії Новини Києва Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я
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