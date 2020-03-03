Наслідки коронавірусу для України та світу: чи чекати фінансової кризи

Китайський коронавірус загрожує не лише життю людей, але й економіці окремих країн та світу загалом. Як смертельно небезпечний вірус впливає на Україну, Росію, Китай, США та ЄС, а також курс валют, ціни на нафту та метали і фондовий ринок, розповідаємо у матеріалі.

Коронавірус розділив думки провідних економістів світу. Одні вважають, що це поштовх до нової світової кризи, інші кажуть, що економіка зазнала тимчасового впливу і вже скоро можна чекати відновлення.

Важливо: В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Україна, як і більшість країн ЄС, поки не відчула наслідки коронавірусу так, як їх відчула Росія, Китай та США.

Як коронавірус впливає на Україну

В Україні вже зафіксували перший випадок китайського коронавірусу. Очікувано, це може мати більший вплив на економіку тепер.

За більш ніж 2 місяця українська гривня впала на 6% відносно долара. Але це не пов'язано з коронавірусом. Девальвація валюти звична для початку року. Сповільнення експорту сільськогосподарських продуктів радше пов'язано не з коронавірусом, а зі зміцненням гривні. Тому поки Україна слабко відчула наслідки коронавірусу на свою економіку, але найближчим часом це може змінитися.

Україна експортує руду та метали, на які падає ціна у світі. Це змусить українських виробників знизити ціни, аби могти збути товар на іноземному ринку. Від цього зменшаться і надходження у бюджет, оскільки металурги декларуватимуть нижчі доходи. Для бюджету буде негативним і зниження цін на нафту. Україна не експортує нафту, а закуповує. Через нижчу ціну в бюджет надходитиме менше грошей з ПДВ.

Китай – найбільший торговельний партнер України. До 2019 року це місце посідала Росія, але тепер посунулася на 2 та 3 місця в імпорті та експорті відповідно. Здебільшого ми продаємо Китаю руди, шлак і золу, зернові культури та продукти харчування. Натомість купуємо електричні машини та реактори і ядерні котли. Китай почав порушувати ланцюги поставок через закриття деяких підприємств та обмеження роботи в Ухані та інших місцях. Це може вилитися в затримки імпорту. Натомість в Китаї зменшився попит, зокрема й на руди, що негативно вплине на експорт України, принаймні в першому кварталі.



Коронавірус в Україні / Getty Images

Про торгівлю: Ще одна поразка Путіна: як Росія за час війни втратила першість у торгівлі з Україною

Щодо енергетичних товарів – газу, нафтопродуктів, вугілля, ядерного палива – Україна виграє, а щодо металургії і продукції сільського господарства – програє... Оскільки ми завозимо більше товарів, ніж вивозимо, то цілком ймовірно, що сумарний економічний ефект може виявитися досить привабливим,

– зазначив експерт з економіки Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

Ціни на нафту через коронавірус у світі знижуються. Здавалося б це позитивне явище. І справді ціна на бензин для українців та жителів інших країн через це має знизитися. Хоч в Україні через низьку конкуренцію, оператори АЗС можуть ігнорувати світову тенденцію.

На додачу, зниження попиту на нафту не має прямого впливу на економіку України, оскільки ми нафту не експортуємо, а навпаки закуповуємо в інших країн. Проте для світової економіки зниження цін на нафту є негативним явищем.

Чому зниження цін на нафту шкодить економіці?Загалом для світової економіки це негативна тенденція, а Україна як частина глобалізованої економіки, може відчути наслідки іншими шляхами. Великі нафтові компанії отримують нижчі прибутки та змушені скорочувати видобування нафти. Через це вони скорочують робочі місця. Зважаючи на те, що нафта - основне або одне з головних джерел заробітку для багатьох країн світу, це значно впливає на їхню економіку загалом.



Економіки країн світу так переплетені, що проблеми в одній можуть викликати проблеми в іншій. Саме тому іпотечна криза, яка розпочалася в США у 2007, вилилася у повноцінну світову кризу 2008. Українці цю кризу відчули, коли долар із звичних “п’ять” став “по вісім”. Так само і зараз коронавірус впливає на багато країн, включаючи країни-експортери нафти, і в комплексі це вплине на загальну систему економіки.

Скорочення інвестицій – ще одна загроза для України. З початку року Україні вдалося залучити "дешеві гроші", тобто інвестори вкладають гроші в Україну і при тому отримують нижчі відсотки, ніж останніми роками. Зокрема, гривневі облігації Україна виставила під 10%, а єврові під 4,325%. За умови глобальної фінансової кризи, яку може спричинити коронавірус в найгіршому сценарії, інвестиції в Україну скоротяться, а їх вартість збільшиться.

Що впливає на Китай, впливає на світ

У Китаї зародився коронавірус Covid-19. Кількість інфікованих вже досягла понад 80 тисяч, з них понад половина одужали, а 3 тисячі померли. Відповідно наслідки для китайської економіки – найгіршіі. А зважаючи на те, що економіка Китаю – друга у світі після США, те, що впливає на Китай, впливає на весь світ. Частка Китаю у світовій економіці становить майже 17%.

Ріст ВВП впаде з прогнозованого 6,1% до 5,6%, очікує аналітичний центр Oxford Economic, повідомляє The New York Times.

Низка міжнародних компаній вже закрили або тимчасово припинили діяльність своїх підприємств у Китаї та прозвітували про зниженні очікування прибутків на 2020 рік. Зокрема це стосується Apple, Ikea, Starbucks, General Motors і Tesla.



Компанія припиняють виробництво у Китаї / alriayadh

До теми: Світові фондові ринки переживають найгірший період: що з цінами на акції та нафту

Курс китайського юаню до американського долару за більш ніж 2 місяці впав майже на 7% і зараз становить 6,12 юаней за долар.

Китаю завдано масштабних збитків, а міжнародні ланцюжки поставок серйозно порушені. Зараз на Китай припадає близько 20% світового ВВП, а не крихітні 4%, як під час епідемії SARS [гострого респіраторного синдрому] в 2003 році. Додайте до цього економічний шок для великих економік на кшталт Японії, Південної Кореї та Італії. Коли хвороба пошириться на інші розвинені ринки, збиток зросте,

– написав економіст Нуріель Рубіні в колонці Financial Times.

Російський рубль падає через коронавірус

Росія – одна з країн, яка відчула наслідки коронавірусу чи не найбільше. Все тому, що Китай, де зародився коронавірус, є основним торговельним партнером Росії. Оборот між двома державами у 2018 році склав 100 мільярдів доларів за даними китайського національного видання "Сіньхуа". Через це уповільнення розвитку китайської економіки, зниження попиту та закриття підприємств має прямий вплив на економіку Росії.



Рубль падає / 24 канал

Станом на 2 березня за один американський долар можна купити 67 російських рублів. За більш ніж 2 місяці російський рубль впав на 11% відносно долара.

Росія скасувала безвізовий режим з Китаєм, при тому, що китайці лідирували за кількістю туристів у Росії. Це позначиться на сфері туризму у приблизно 100 мільйонів доларів недоотриманих коштів, за даними Асоціації російських туроператорів, повідомляє Радіо Свобода.

Росія – великий експортер нафти. Ціна на світовому ринку нафти весь час падає і досягла свого мінімуму за останні 2,5 роки. Це при тому, що аналітичні агентства прогнозували її ріст у 2020. Зважаючи на це, Росія недоотримує значні надходження у бюджет. Ціну на нафту Brent зафіксували на рівні 50 доларів за барель.



Видобування нафти хочуть скоротити / ntv.de

Ціна падає, тому що знижується попит на неї. Найбільшим імпортером нафти у світі є Китай. Лише у січні Китай знизив споживання нафти на 20%, за даними Bloomberg.

Як вирішують проблему з нафтою?Вирішенням проблеми є зменшення обсягу видобування нафти. Та для цього потрібно узгодити це між великими виробниками, зокрема країнами-членами ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти). Саудівська Аравія вже заявила, що готова скоротити видобування нафти, якщо до неї приєднуються інші учасники ринку. ОПЕК та інші великі виробники як Росія домовилися про зустріч наступного тижня, де вони обговорять обсяги видобування.

США тримається, а бізнес – ні

У 2019 США та Китай розпочали свою торговельну війну, по черзі накладаючи мита на окремі категорії товарів. Хоч війну і припинили та уклали натомість торговельну угоду, це певним чином підготувало США до зменшення обсягів торгівлі з Китаєм, яке відбувається зараз через коронавірус.

В адміністрації президента Трампа зазначають що коронавірус матиме мінімальний вплив на американську економіку, а саме – 0,2% в першому кварталі та ще 0,2% пізніше, повідомляє The Hill. Тож загалом американська економіка не повинна сильно постраждати. Гірше окремим компаніям.

Коронавірус спричинив лихоманку на фондовому ринку. Великі компанії, звітуючи перед інвесторами, прогнозували вплив коронавірусу на прибутки компанії. Акції найдорожчих компаній то зростали, то падали. Зокрема, Apple, чиє виробництво сильно залежить від китайських заводів, втратила близько 7,5% за останні 2 місяці. Загалом вартість акцій на фондовому ринку впала на п'ять трильйонів доларів. Через це привабливими стали інвестиції в золото та ОВДП. Інвестори зараз надають перевагу меншому, але гарантованому доходу.



Коронавірус і фондові ринки / GettyImages

Зверніть увагу: Понад 5 трильонів доларів збитків: світова економіка продовжує падати через коронавірус

ЄС готуються до нової кризи

Наразі ЄС не відчув економічного спаду через спалах коронавірусу в Китаї, який поширився і в Європу. Проте зазначають, що очікують значних негативних наслідків для економіки. Дуже важко передбачити коли і наскільки через нестабільність ситуації з коронавірусом.

Два тижні тому, коли ми представляли наш зимовий прогноз, я сказав, що коронавірус представляє суттєві ризики економічного спаду, це є правдою і зараз. Якщо наші передбачення матеріалізуються навіть частково, ми матимемо економічний спад. Ми знаємо, що зараз на Китай припадає 18 відсотків від глобального ВНП, – цей показник становив 4 відсотки під час спалаху пневмонії SARS 2003. Але точна оцінка і прогноз на цей час ще не є можливими. Тож ми продовжимо уважний моніторинг ситуації, яка швидко розвивається,

– зазначив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні під час прес-конференції в Брюсселі.

Італія не лише економічно відчула наслідки коронавірусу, а й безпосередньо. В країні вже захворіли 1,694 людей, з них 34 померло. Італія – одна з трьох країн ЄС, де є значний економічний дисбаланс, тобто дефіцит бюджету та великий зовнішній борг. Тому коронавірус може загострити і так вже наявні економічні проблеми. Зазначимо, що під час кризи у 2008, Італія опинилася серед країн ЄС, які найгірше її пережили та отримали дотації від ЄС

Чи чекати фінансової кризи

Економіка циклічна, а отже чергової світової кризи уникнути неможливо. Остання була у 2008 і тут питання радше не "чи буде" фінансова криза, а "коли буде".

Однозначної відповіді на це питання немає. Наразі коронавірус впливає на фондовий ринок, країни-експортери нафти та країни, які дуже тісно переплетені з економікою Китаю, переважно азійські. Великого впливу на економіку України поки немає.

Коронавірус – найбільша загроза для глобальної економіки з часів економічної кризи 2008. Таку заяву оприлюднила Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). До неї входять 35 найбільш розвинених країн світу, чиї громадяни мають високі доходи. В організації також спрогнозували, що у 2020 ріст світової економіки із 2,9% знизиться до 2,4%.

Важливо: ЄС підвищив рівень небезпеки коронавірусу з помірного до високого

Якщо ситуація стабілізується, то світової економічної кризи цього року ще вдасться уникнути. Це видно навіть з того, що у лютому, коли кількість хворих перестала стрімко зростати, ціни на акції та нафту почали зростати. Та це тривало недовго, адже спалах коронавірусу продовжив поширюватися динамічно в інших країнах, зокрема в Італії.

Єдине, з чим погоджуються більшість експертів, це те, що уповільнення світової економіки у 2020 не уникнути в будь-якому разі.