Коронавірус в Кенії: ЗМІ розповіли історію жінки, яка через голод варила каміння для своїх дітей

У Кенії 45-річна багатодітна жителька села Мвакурінге Пеніна Бахаті Кітсао після спалаху коронавірусу залишилася без роботи та грошей. Вона розповіла, що її сім'ї довелося голодувати.

У червні 2019 року жінка втратила чоловіка й після цього стала самотужки виховувати вісьмох дітей. Наймолодшому з них – п'ять місяців, повідомляє NTV Kenya.

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Мати та одна з її доньок мали деякі непостійні підробітки, але після введення карантину втратили усі доходи. Час від часу сусіди дарували жінці їжу та гроші, але частенько дітям доводилося лягати спати голодними.

Кітсао розповіла, що плач голодних дітей був таким нестерпним, що їй довелося вигадати план.

Я двічі варила каміння в каструлі, сподіваючись, що діти підуть спати й перестануть плакати від голоду,

– розповіла вона.

Жінка повідомила, що звернулася до губернатора округу Момбаса, куди входить і її рідне село, з проханням про допомогу. Після повідомлень про жінку в кенійських ЗМІ люди почали надсилати їй допомогу – від їжі до грошей. Пізніше вона розповіла, що вперше змогла забезпечити своїх дітей триразовим харчуванням.

Один із сусідів допоміг їй придбати телефон і навчив ним користуватися, а також відкрити рахунок у банку, куди небайдужі надсилають пожертви.

'Mawe chemsha'



Mjane mwenye watoto wanane huko Kisauni, Mombasa, achemsha mawe kama njia ya kuwapumbaza wanawe kwamba anawapikia chakula.



Penninah Kitsao asema ugumu wa maisha umemsukuma ukutani na sasa anawaomba wahisani kumsaidia. #NTVjioni @kevinmutai_ pic.twitter.com/L4S5aqMwG6 — NTV Kenya (@ntvkenya) April 29, 2020

Зверніть увагу! Станом на 1 травня, в Кенії зафіксовано понад 400 випадків інфікування коронавірусом і 17 смертей. Після початку епідемії кенійська влада ввела карантин, зокрема заборону пересування між містами, через що багато людей втратили роботу.

Кенія на карті світу: