Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: звідки нові зараження та чи запровадять там карантин

Медики зафіксували новий спалах коронавірусу, пов'язаний з Києво-Печерською лаврою. Тож невдовзі всю територію можуть закрити на карантин.

Деталі про новий спалах коронавірусної хвороби на території Києво-Печерської лаври, де також розмішений заповідник, розповів міністер охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу. Про це повідомляє 24 канал.

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"Якщо ми кажемо про Києво-Печерську лавру, то на сьогодні є 17 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це всі люди, які були в контакті з пацієнтами, які захворіли 2 – 3 тижні тому. Вони перебували на самоізоляції. І після виходу із самоізоляції їм було зроблено ПЛР-тестування. І в 17 осіб був позитивний тест", – розповів Максим Степанов.

Він додав, що питання про закриття на карантин лаври – в компетенції органів місцевого самоврядування (в цьому випадку – Київської міської державної адміністрації), які й повинні приймати відповідне рішення. Адже це їх компетенція, а МОЗ не має відповідних повноважень.

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