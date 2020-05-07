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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: звідки нові зараження та чи запровадять там карантин

      - Читать новость на русском
      Києво-Печерська лавра
      Києво-Печерська лавра / Информатор Киев

      Медики зафіксували новий спалах коронавірусу, пов'язаний з Києво-Печерською лаврою. Тож невдовзі всю територію можуть закрити на карантин.

      Деталі про новий спалах коронавірусної хвороби на території Києво-Печерської лаври, де також розмішений заповідник, розповів міністер охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу. Про це повідомляє 24 канал.

      До слова В Україні 13 691 людина захворіла на коронавірус

      "Якщо ми кажемо про Києво-Печерську лавру, то на сьогодні є 17 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це всі люди, які були в контакті з пацієнтами, які захворіли 2 – 3 тижні тому. Вони перебували на самоізоляції. І після виходу із самоізоляції їм було зроблено ПЛР-тестування. І в 17 осіб був позитивний тест", – розповів Максим Степанов.

      Він додав, що питання про закриття на карантин лаври – в компетенції органів місцевого самоврядування (в цьому випадку – Київської міської державної адміністрації), які й повинні приймати відповідне рішення. Адже це їх компетенція, а МОЗ не має відповідних повноважень.

      Водночас Влада побоялася закривати церкви у час карантину, – соціолог

      Спалах коронавірусу і церква: головні факти

      • Найбільший спалах коронавірусу зафіксували серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату, яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на масові богослужіння.
      • У Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
      • На Великдень значні порушення карантину було зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Поліція вже почала розслідування.
      • Місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд, адже там різко зросла кількість хворих на коронавірус.
      • Через таку поведінку людей і священнослужителів МОЗ очікує сплеск захворюваності на коронавірус протягом 2 тижнів після Великодня через недотримання Московським патріархатом в Україні правил карантину.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини Києва Релігія Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Максим Степанов Новини України Здоров'я Новини політики Києво-Печерська лавра
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