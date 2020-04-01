Коронавірус в Росії: Путін заборонив вітатися з ним за руку і засів у резиденції під Москвою

Президент Росії Володимир Путін, який раніше контактував з інфікованим коронавірусом лікарем, перестав вітатися за руку під час особистих зустрічей. Господар Кремля вирішив працювати дистанційно.

Про це повідомляє РБК з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

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Усі зараз тримають соціальну дистанцію... Ми вживаємо заходи безпеки, виключаємо якісь наради, все максимально намагаємося робити дистанційно,

– сказав Пєсков.

За його словами, вперше дистанційна нарада з міністрами відбудеться у форматі відеоконференції. Путін розмовлятиме з міністрами зі своєї резиденції в Ново-Огарьово, що під Москвою.

Російські урядовці також будуть дистанційно на зв'язку у своїх кабінетах.

Водночас Пєсков переконаний, що Путін не повинен показово демонструвати, що не залишає свій будинок і перебуває в самоізоляції.

Зверніть увагу! У Росії офіційно підтвердили 2 777 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. За останню добу в країні зареєстрували 440 нових випадків інфікування COVID-19. Кількість смертей від хвороби за добу зросла до 24. 190 осіб одужали.

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