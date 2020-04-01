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      Коронавірус в Росії: Путін заборонив вітатися з ним за руку і засів у резиденції під Москвою

      - Читать новость на русском
      Путін працює зі своєї резиденції за Москвою / ТАСС

      Президент Росії Володимир Путін, який раніше контактував з інфікованим коронавірусом лікарем, перестав вітатися за руку під час особистих зустрічей. Господар Кремля вирішив працювати дистанційно.

      Про це повідомляє РБК з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

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      Усі зараз тримають соціальну дистанцію... Ми вживаємо заходи безпеки, виключаємо якісь наради, все максимально намагаємося робити дистанційно,
      – сказав Пєсков.

      За його словами, вперше дистанційна нарада з міністрами відбудеться у форматі відеоконференції. Путін розмовлятиме з міністрами зі своєї резиденції в Ново-Огарьово, що під Москвою.

      Російські урядовці також будуть дистанційно на зв'язку у своїх кабінетах.

      Водночас Пєсков переконаний, що Путін не повинен показово демонструвати, що не залишає свій будинок і перебуває в самоізоляції.

      Зверніть увагу! У Росії офіційно підтвердили 2 777 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. За останню добу в країні зареєстрували 440 нових випадків інфікування COVID-19. Кількість смертей від хвороби за добу зросла до 24. 190 осіб одужали.

      Що відомо про контакти Путіна з інфікованим коронавірусом

      • Минулого тижня Володимир Путін спілкувався з Денисом Проценком – головним лікарем Коммунарської інфекційної лікарні. Зокрема Проценко потиснув Путіну руку. Згодом в медика діагностували коронавірус.
      • Водночас пресслужба Путіна стверджує, що тест на коронавірус у російського президента виявився негативним.
      • За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент почуває себе нормально.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії
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