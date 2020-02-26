Як уберегтися від коронавірусу: в Україні стартує інформаційна кампанія

Державна служба праці розпочне 27 лютого інформаційну кампанію про те, як уберегтися від коронавірусу на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, готельного, ресторанного бізнесу та транспорту. Водночас Держспоживслужба проведе таку кампанію в дитсадках і школах.

"Це буде всеукраїнська кампанія від завтра (27 лютого)… Держпраці відвідуватиме точки в цьому бізнесі. Планується охопити 107 тисяч підприємств, ми ідентифікували найважливіші, не в усі будемо заходити", – розповів на брифінгу 26 лютого міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

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Інформаційна кампанія щодо коронавірусу повинна охопити 77 тисяч працівників.

"Це ті, які працюють у місцях великого скупчення людей – на транспорті, в їдальнях та інших місцях. Будуть залучені фахівці з гігієни праці", – додав міністр.

Інформаційну кампанію щодо коронавірусу проведе і Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держспоживслужба).

"Інспектори цієї служби теж проведуть всеукраїнську компанію в установах шкільної та дошкільної освіти", – сказав Милованов.

Він уточнив, що планується охопити 27,5 тисячі шкіл і дитсадків із залученням 2,5 тисячі фахівців з санітарно-епідеміологічного благополуччя. Мовиться не про інспекційні перевірки, а про інформаційні кампанії, тому інспектори не нараховуватимуть штрафи. Кампанія триватиме кілька тижнів.

Зауважимо, що на сьогодні в Україні немає жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом.

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