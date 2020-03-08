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      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
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      Коронавірус в Україні – чого чекати, реакція на нові правила перетину кордону з РФ – відео тижня

      - Читать новость на русском
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Коронавірус в Україні: експерти сказали, чого чекати далі

      У Чернівцях виявили перший випадок коронавірусу. Зараження зафіксували також у сусідніх Польщі, Білорусі та Росії. А загалом Covid 2019 проник уже в 71 країну світу.

      Дивіться відео про те, який розвиток подій може чекати на людство:

      Нові правила перетину кордону з РФ: як реагують українці на зміни

      З 1 березня 2020 року жителі України можуть потрапити в Росію лише за закордонним паспортом. Натомість, виїхати з РФ можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвом про народження.

      Дивіться відео, як працюють прикордонники в нових умовах, та як реагують люди на такі нововведення:

      Поранений виповз на дорогу: ексбранець Жемчугов розповів, як потрапив у полон

      У березні 2014 року, рівно 6 років тому, почалась окупація Луганщини. Тоді чимало місцевих вийшли на захист свого регіону. Однак за це згодом багатьом довелось важко розплачуватись. Одним з таких людей був Герой України Володимир Жемчугов. Він пробув у полоні бойовиків рік і вирішив розповісти, як все відбувалось.

      Дивіться відеорозповідь ексбранця Жемчугова про полон:

      Катастрофа МН17: як Росія саботувала розслідування

      Кремль, аби уникнути відповідальності за збиття рейсу МН17, виправляв сторінки у Вікіпедії, стежив за нідерландськими та малайзійськими слідчими та розповсюджував дезінформацію в соцмережах.

      Дивіться відео про те, на що готовий Кремль, аби уникнути відповідальності за смерть майже 300 людей: 

      Пандуси стали обов'язковими: яка ситуація з інклюзивністю в Україні

      Раніше саморобні пандуси, які встановлювали люди з інвалідністю, знищували. Проте нещодавно набув чинності закон, який легалізує усі спеціалізовані доріжки. І зобов'язує забудовників облаштовувати усі під'їзди.

      Дивіться відео про те, як це полегшить життя мам і людей з інвалідністю та наскільки міста пристосовані для візків:

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Україна – Росія Новини України Коронавірус Covid-19 Держприкордонслужба Коронавірус в Україні Відео тижня
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