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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус в Україні: Київ дезінфікуватиме спецтехніка Нацгвардії

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      З 5 квітня та до завершення карантинних заходів військовослужбовці Нацгвардії тричі в тиждень проводитимуть дезінфекцію.

      Як повідомляє пресслужба МВС, дезінфікуватимуть нацгвардійці столицю на 3-х спеціальних водометних автомобілях. Супроводжуватиме їх техніка Служби безпеки дорожнього руху.

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      Дезінфекція відбуватиметься на центральних вулицях і площах Києва. До неї залучили спеціалістів підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту Нацгвардії.

      Враховуючи досвід країн, які борються з розповсюдженням COVID-19, дезінфекція вулиць – ефективний метод у боротьбі з вірусними інфекціями. Тому булоухвалено рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць Києва,
      – зауважили у МВС.

      Тут додають, що спеціальний дезінфікуючий розчин є цілком безпечним для людей і тварин. Водночас він – здатний знешкодити патогенні мікроорганізми. Застосовують його для антибактеріальної обробки в медицині, промисловості й навіть для знезараження води у комунально-побутових господарствах.

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Міністерство внутрішніх справ Нацгвардія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Києва Новини України
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