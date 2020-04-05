Коронавірус в Україні: Київ дезінфікуватиме спецтехніка Нацгвардії

З 5 квітня та до завершення карантинних заходів військовослужбовці Нацгвардії тричі в тиждень проводитимуть дезінфекцію.

Як повідомляє пресслужба МВС, дезінфікуватимуть нацгвардійці столицю на 3-х спеціальних водометних автомобілях. Супроводжуватиме їх техніка Служби безпеки дорожнього руху.

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Дезінфекція відбуватиметься на центральних вулицях і площах Києва. До неї залучили спеціалістів підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту Нацгвардії.

Враховуючи досвід країн, які борються з розповсюдженням COVID-19, дезінфекція вулиць – ефективний метод у боротьбі з вірусними інфекціями. Тому булоухвалено рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць Києва,

– зауважили у МВС.

Тут додають, що спеціальний дезінфікуючий розчин є цілком безпечним для людей і тварин. Водночас він – здатний знешкодити патогенні мікроорганізми. Застосовують його для антибактеріальної обробки в медицині, промисловості й навіть для знезараження води у комунально-побутових господарствах.