Коронавірус в Україні: Київ дезінфікуватиме спецтехніка Нацгвардії
З 5 квітня та до завершення карантинних заходів військовослужбовці Нацгвардії тричі в тиждень проводитимуть дезінфекцію.
Як повідомляє пресслужба МВС, дезінфікуватимуть нацгвардійці столицю на 3-х спеціальних водометних автомобілях. Супроводжуватиме їх техніка Служби безпеки дорожнього руху.
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Дезінфекція відбуватиметься на центральних вулицях і площах Києва. До неї залучили спеціалістів підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту Нацгвардії.
Враховуючи досвід країн, які борються з розповсюдженням COVID-19, дезінфекція вулиць – ефективний метод у боротьбі з вірусними інфекціями. Тому булоухвалено рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць Києва,
– зауважили у МВС.
Тут додають, що спеціальний дезінфікуючий розчин є цілком безпечним для людей і тварин. Водночас він – здатний знешкодити патогенні мікроорганізми. Застосовують його для антибактеріальної обробки в медицині, промисловості й навіть для знезараження води у комунально-побутових господарствах.
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