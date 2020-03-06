Коронавірус в Україні: на Донбасі змінили правила перетину КПВВ

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду з окупованими територіями на Донбасі введуть тимчасові обмеження з 7 березня. Рішення ухвалили через ймовірне поширення на окупованій території випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили у штабі ООС.

Яку перевірку вводять у зоні ООС Цікаво Чи готові українці до обмежень через коронавірус – опитування Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування проходитимуть процедуру огляду та температурного сканування;

В разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, їх ізолюють;

Громадян, які мають реєстрацію на підконтрольній Україні території, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією, доставлятимуть до лікарень. Для цього на кожному КПВВ чергуватиме машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом;

Осіб із симптомами коронавірусу, які проживають на окупованих територіях, не впускатимуть через КПВВ;

Також штаб ООС закликав українців поки утриматися від поїздок на окуповані території. Коронавірус в Україні: головне Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина . Він разом із дружиною подорожував з Італії через Румунію. Жінку після протестів у Чернівцях відправили на обсервації. Перед цим вона перебувала на самоізоляції.

. Він разом із дружиною подорожував з Італії через Румунію. Жінку після протестів у Чернівцях відправили на обсервації. Перед цим вона перебувала на самоізоляції. У 6 буковинців, які могли контактувати з хворим, взяли тести на коронавірус. За результатами аналізів, вони є здоровими.

Водночас 5 березня у Дніпропетровській області через підозру на коронавірус госпіталізували 6 людей. У чоловіка, вагітної жінки, трьох дітей і тещі є симптоми гострої респіраторної інфекції – кашель і підвищена температура. 26 лютого чоловік приїхав з Італії.

Тим часом, Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт , щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.

, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік. Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.

Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 383 особи. Загальна кількість інфікованих – 98 698 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 55 444 людини.

Впродовж останніх тижнів коронавірус стрімко поширився Європою. Зокрема, в Італії зафіксували понад 3 тисячі випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків.

Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу