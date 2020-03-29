Коронавірус з Куршевеля, вибір за Зеленським та Путін не уникне відповідальності: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – відпочинок олігархів з коронавірними наслідками, найважливіший для країни вибір Зеленського та чому Путін постане перед судом.

1. Коронавірус з Куршевеля в Київ: як українські олігархи довідпочивалися







Коли я буду писати сценарій фільм про коронавірус, сюжет буде про інфекційне відділення Олександрівської лікарні, це воістину епічний сюжет, який багато говорить про нас і про нашу державу і суспільство.



Найважливіше про коронавірус в Україні – дивіться тут!

2. Найслабша ланка: чому для Росії світова криза може стати кінцем







Поки весь світ буде вирішувати свої власні проблеми, режим Путіна буде валитися на очах.



Світова криза 2020 – все що потрібно знати кожному!

3. Плювати на росіян. Чому Кремль "рятує" світ від коронавірусу







Схоже, Росія увійшла у смак і після відправки свого "рятувального" контингенту в Італію, вирішила спробувати удачу і в США.



Ще більше цікавих фактів про так звану "допомогу" Росії.

4. Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності







Через шість років після російської окупації Криму та початку військових дій на сході України, путінський режим непохитно дотримується своєї мантри кримського "самовизначення" та "громадянської війни" в Україні.



Що відбувається на Донбасі сьогодні – дивіться тут!

5. Простий вибір для президента. Треба просто припинити стріляти собі в ногу







Сидячи в примусовій самоізоляції в Ростові, 69-річний Віктор Федорович зараз, мабуть, зловтішається, спостерігаючи за тим, як Володимир Олександрович розтягнувся в тому самому шпагаті, що й він 7 років тому.



Ще більше новин про Володимира Зеленського!



Прості праивла, які можуть врятувати ваше життя / Графіка 24 каналу