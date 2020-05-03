Коронавірус з'явився у лабораторії в Ухані: США мають величезну кількість доказів

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані. За його словами, це підтверджує величезна кількість доказів.

Як наголосив Пампео, американська влада має серйозні докази того, що спалах коронавірусу почався саме з лабораторії в Ухані. Він додав, що просочування вірусів в результаті аварій у китайський лабораторіях відбувалися й раніше, передає телеканал ABC.

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Ми від початку говорили, що це вірус, який з'явився в китайському Ухані. Китай і раніше заражав світ, у них і раніше були лабораторії, які не відповідають стандартам. Це не перший раз, коли світ зазнав впливу вірусу, що з'явився через помилки в китайській лабораторії,

– наголосив Помпео.

Очільник американського зовнішньополітичного відомства додав, що зараз розвідка збирає всю інформацію щодо поширення коронавірусу.

"Розвідувальна спільнота як і раніше працює. Розвідка повинна продовжувати проводити перевірки, щоб ми були впевненими. Я можу заявити, що ми маємо значний об'єм доказів того, що це з'явилося з лабораторії в Ухані", – каже він.

Водночас на питання про те, чи міг вірус бути штучно створеним, Помпео відповів, що наразі експерти говорять про його не природне походження.

"Очевидно, найкращі експерти поки вважають, що його створила людина. У мене наразі немає причин не вірити цьому", – зазначив Помпео.

На завершення очільник Держдепу наголосив, Китай винен у тому, що довго приховував інформацію про спалах і досі не допускає західних фахівців розслідувати походження вірусу.

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Напередодні Китай не погодився на пропозицію Всесвітньої організації охорони здоров'я приєднатися до розслідування щодо виникнення коронавірусу.

Коротко про китайський коронавірус

Коронавірус COVID-19 зафыксували в китайському Ухані ще в грудні 2019 року.

За останніми даними, від нього в Китаї загинули понад 4 тисячі людей.

Далы китайський коронавірус почав ширитися світом і його вже зафіксували у щонайменше 210 країнах. Найбільше випадків зараження зареєстрували у США , Іспанії та Італії .

Зокрема , у США захворіли вже більше ніж мільйон людей і понад 50 тисяч померли.

Вчені дійшли висновку, що COVID-19 – не такий небезпечний, як вважали раніше. Збудник коронавірусу SARS-CoV-2 – це PHK-вірус і за останні кілька місяців він дещо мутував. Але фахівці зазначають, що він мутував дуже повільними темпами та нові його копії не надто відрізняються від оригіналу.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу