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      Коротке волосся і піджак на голе тіло: Емілі Ратажковскі знялася у незвичній фотосесії

      595 Читать новость на русском
      Емілі Ратажковскі
      Емілі Ратажковскі / Office Magazine

      Провокативна модель Емілі Ратажковскі здивувала свої прихильників новою фотосесією: для зйомки дівчина постала у чоловічому образі.

      Результатом зйомки Емілі поділилася у своєму Іnstagram. На кадрах дівчина позує у кардинально новому для неї іміджі та ще й з коротким волоссям. Скоріше за все, модель не обрізала свої розкішні коси, а просто одягнула перуку чи над зачіскою попрацювали стилісти. 

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      Під час фотосесії, автором якої виступив Реднель Манаро, Емілі продемонструвала свою розкішну фігуру.

      Емілі Ратажковскі

      Таке нетипове перевтілення Ратажковскі для фотосесії для журналу Office Magazine.

      Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
      Джерело: 24 Канал
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