Коротке волосся і піджак на голе тіло: Емілі Ратажковскі знялася у незвичній фотосесії
Провокативна модель Емілі Ратажковскі здивувала свої прихильників новою фотосесією: для зйомки дівчина постала у чоловічому образі.
Результатом зйомки Емілі поділилася у своєму Іnstagram. На кадрах дівчина позує у кардинально новому для неї іміджі та ще й з коротким волоссям. Скоріше за все, модель не обрізала свої розкішні коси, а просто одягнула перуку чи над зачіскою попрацювали стилісти.
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Під час фотосесії, автором якої виступив Реднель Манаро, Емілі продемонструвала свою розкішну фігуру.
Емілі Ратажковскі
Таке нетипове перевтілення Ратажковскі для фотосесії для журналу Office Magazine.
Джерело: 24 Канал
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