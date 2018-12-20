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      Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році

      ЦРУ. За кадром 280 Читать новость на русском

      Українцям треба порадіти за державного монополіста на ринку залізничних перевезень, якою є "Укрзалізниця", адже в 2019 році вона поставила собі планку підвищити чистий прибуток у шість разів. Якби не одне важливе "але". Прибутки залізничників напряму залежатимуть від наших кишень.

      Фінансовий план УЗ на наступний рік передбачає двоетапне підвищення тарифів на пасажирські перевезення. На 12% від нинішніх тарифів з першого квітня, і ще на 12% від вже підвищених з першого жовтня.

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      У пояснювальній записці до фінплану сказано, що компанія має намір збільшити прибутки від пасажирських перевезень на 18,5% – до 10 з лишком мільярдів гривень. Сумна новина для пасажирів, адже й нині подорож залізницею – далеко недешеве задоволення.

      Ще від цьогорічного підвищення тарифів, яке також відбулося на 12% у червні та стільки ж у жовтні, не всі встигли оговтатися. І якщо дивитись з економічного погляду, то подорож автомобілем та вартість пального, до прикладу, на відстань у 500 кілометрів, якщо їхати бодай удвох, вже виходитиме дешевшою за купівлю залізничних квитків.

      Звісно, не всі потенційні клієнти "Укрзалізниці" є автовласниками, і тут цілком можна очікувати розквіту ринку автоперевезень. Дешевша ціна на квитки може змусити людей обирати автобус чи маршрутку замість потягу. Але, якщо платити більше, то що отримаємо? Покращений сервіс? Про це у фінплані не сказано ані слова.

      А от у 2017 році керівництво "Укрзалізниці" виправдовувалось тим, що в оновлений тариф закладуть безкоштовний Wi-Fi. До речі, про інтернет, де-юре він справді існує у потягах, принаймні в "Інтерсіті", яким я час від часу користуюся, але де-факто ми не отримуємо сталого якісного з'єднання, тож зручніше все одно користуватися мобільним 4G.

      На мою думку, керівництву "Укрзалізниці" варто було б дещо скоротити видатки. Минулого року ми моніторили закупівлі та відверто дивувалися дорогезним підсклянники, рушникам, костюмній тканині від кутюр'є і гадали цьогоріч залізничники отямляться. Так ні. От, приміром, наприкінці листопада залізничники витратили 2,5 мільйони гривень на годинники з логотипом компанії. Закупівлю наручних годинників проводив "Центр сервісного забезпечення".

      Цей тендер журналісти побачили в системі ProZorro. Вимоги до закупівлі були наступними: японський чи швейцарський кварцевий механізм, три стрілки золотистого кольору та діаметр 40 міліметрів. Всього "Укрзалізниця" закупила 800 одиниць продукції – по 400 чоловічих і жіночих моделей. Вийшло по 3 тисячі за одиницю.

      укразалізниця
      Годинники "Укрзалізниці"

      Економити? Ні, це не про "Укрзалізницю". От ще цікавий тендер. Той самий "Центр сервісного забезпечення УЗ" ще у жовтні уклав договори зі співачкою Катею Бужинською, співаком Амадором Лопесом та гуртом ТІК. Як сказано в документі для "створення та інтерпретації художніх та літературних творів". Термін виконання замовлених послуг – до 31 грудня 2018 року. Загалом закупівля вийшла на суму понад 600 тисяч гривень. Економити на вітаннях корпоративах? Ні, це теж не про "Укрзалізницю".

      лопес
      Амадор Лопес

      А як вам свіженький тендер на подарункові VIP-набори. 770 тисяч "Укрзалізниця" готова витратити на VIP-канцелярію із логотипом – по 2200 за одну штуку. А якщо говорити про менеджмент "Укрзалізниці", то взагалі гріх рахувати по копійці. Тут одразу підхід за найвищими стандартами.

      Для керівництва компанії під Новий рік УЗ закуповує два позашляховики, по мільйону за штуку. І це був лише поверховий аналіз закупівель державної компанії-перевізника. Як бачимо, на видатках, не завжди реально обґрунтованих, тут не економлять. Але пасажирські перевезення називають збитковими та змушують людей платити більше за послуги.

      За нашими спостереженнями за цілий рік від подібного моніторингу мало що змінилося. А чи відчутні зміни для пасажирів?

      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України Гроші ЦРУ. За кадром Укрзалізниця Відеоблоги Музика
      Джерело: 24 канал
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