Корпорація нерухомості РІЕЛ та компанія Green Hub представили "Розумний будинок RIEL smart Home"

Днями на заході URE Club «Тренди ринку нерухомості: глобальні та локальні». лідери будівельного ринку обговорили та представили ключові тренди сучасної житлової нерухомості.

Серед основних трендів – можливість керувати власним житлом де б не знаходилася людина, забезпечення максимального комфорту та головне – енергоощадність. Вони стали особливо актуальними саме зараз – в епоху тотальної діджиталізації, яка вже дійшла й до України.

Корпорація нерухомості РІЕЛ разом з IT-компанією Green Hub презентували сучасну технологію керування власним житлом.

"Виставити" параметри житла під потреби господаря дозволяє технологія "розумний будинок", – розповів присутнім Данііл Слізінов, CEO компанії Green Hub.

За словами спікерів, донедавна така технологія вважалась надто дорогим задоволенням, яке могло бути доступним лише дуже заможнім людям. Втім, якщо тридцять років тому "розумний будинок" був хіба що у Білла Гейтса й задоволення дистанційно керувати освітленням чи температурним режимом у своїх кімнатах вартувало видатному мільярдерові 158 млн доларів, то нині базовий комплект опцій "розумного будинку" від РІЕЛ коштує лише від 200 доларів.

Сьогодні технологію "розумного будинку" та енергоощадних квартир в Україні Корпорація нерухомості РІЕЛ вдало запроваджує на своїх об’єктах. Так, система енергоощадних квартир у співробітництві з компанією Green Hub буде встановлена у десяти житлових комплексах, які за участі Корпорації будуються у Києві та Львові: Містечко Підзамче, Шенген, Америка, Tополіс, Голоські кручі, Бейкер Стрит, Riel City, Ok’Land, Берег Дніпра та Forward.

Нас зацікавила можливість заощаджувати кошти на економії витрат енергії в оселі,

– пояснив президент РІЕЛ Ростислав Мельник.

Нині тема економії на оплаті ЖКП для українців більш ніж актуальна: за результатами останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології, 21% українців вказали, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходів сім’ї. Ще чверть наших співгромадян віддають комунальникам від третини до половини бюджету. Водночас мешканці квартир, що будуть обладнані енергоощадною системою або повноцінним "розумним будинком" RIEL SMART HOME на базі Green Hub, зможуть заощаджувати до 40% на оплаті за водопостачання, електроенергію та 15% – на опаленні. Наразі система енергоощадних квартир впроваджується в київському житловому комплексі Ok’Land.

Пакет "RIEL SMART HOME" буде встановлений в ЖК Ярославенка у Львові та ЖК Львівська Площа у Києві. Він складається з більш широкого спектру опцій: крім енергозаощадження передбачено керування різноманітними побутовими приладами та системою безпеки житла.

Завдяки комутаційному модулю, який є "мізками" "розумного будинку", можна автоматизувати збір та передачу показників лічильників у комунальні служби та ОСББ та керувати всією домашньою комунальною бухгалтерією.

"І все це просто через власний смартфон, що значно спростить життя мешканцю новобудови", – розповів Ростислав Мельник.