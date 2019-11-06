Кортеж Зеленського заблокували у Харкові: люди вимагали не зносити ринок "Барабашово" – відео

У середу, 6 листопада, у Харкові жителі міста перекрили виїзд кортежу президента Володимира Зеленського. Президент вийшов, щоб поспілкуватися з ними.

Мітингувальники просили не зносити ринок "Барабашово", через який хочуть побудувати нову дорогу.

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Дивіться відео з блокуванням кортежу Зеленського

Зеленський сказав, що знає про ситуацію і вже доручив цю справу новому голові Харківської ОДА Олексію Кучеру.

Почуйте мене. Він працює тільки 10 хвилин, він розбереться,

– відповів президент і зник за охороною в авто.

Відзначимо, що сьогодні Зеленський представив нового главу Харківської ОДА – 34-річного адвоката Олексія Кучера.

Олексій Кучер став новим головою Харківської ОДА: що про нього відомо