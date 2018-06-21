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Кортні Кардашян показала яскраві кадри з відпочинку в Римі

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Кортні Кардашян показала фото з Риму
Кортні Кардашян показала фото з Риму / glamour.com

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні влаштувала римські канікули. Акторка та модель показала перші знімки зі столиці Італії.

Знаменита Кортні Кардашян належить до тих зірок, які активно ведуть свій блог у соціальних мережах. Вона виставляє на показ не тільки кадри із буденного життя, але й пікантні знімки. 

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Наразі яскрава Кортні Кардашян відпочиває в Римі. До італійської столиці зірка поїхала разом зі своїм бойфрендом Юнесом Бенджімом. З екс-боксером та моделлю Кортні зустрічається вже понад рік, тому пара демонструвала ніжність та захоплення від міста. 

Вперше в Римі,
– лаконічно написала Кортні Кардашян. 

На знімках зірка позує перед камерою у стильних широких штанах коричневого кольору та боді. Свій образ Кортні Кардашян доповнила стильними окулярами, які дуже пасували зірці. 

 

Пара відвідала знакові місця в Римі та насолоджувалась архітектурою міста. Кортні та Юнес не минули увагою і храми, якими славиться Італія. Зірки відвідали кілька церковних будівель, де зробили яскраві знімки. Окрім цього, на прощання з Римом моделі кинули монетку у фонтан, загадавши бажання. 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода відпочинок
Джерело: 24 Канал
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