Кортні Кардашян показала яскраві кадри з відпочинку в Римі
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні влаштувала римські канікули. Акторка та модель показала перші знімки зі столиці Італії.
Знаменита Кортні Кардашян належить до тих зірок, які активно ведуть свій блог у соціальних мережах. Вона виставляє на показ не тільки кадри із буденного життя, але й пікантні знімки.
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Наразі яскрава Кортні Кардашян відпочиває в Римі. До італійської столиці зірка поїхала разом зі своїм бойфрендом Юнесом Бенджімом. З екс-боксером та моделлю Кортні зустрічається вже понад рік, тому пара демонструвала ніжність та захоплення від міста.
Вперше в Римі,
– лаконічно написала Кортні Кардашян.
На знімках зірка позує перед камерою у стильних широких штанах коричневого кольору та боді. Свій образ Кортні Кардашян доповнила стильними окулярами, які дуже пасували зірці.
Пара відвідала знакові місця в Римі та насолоджувалась архітектурою міста. Кортні та Юнес не минули увагою і храми, якими славиться Італія. Зірки відвідали кілька церковних будівель, де зробили яскраві знімки. Окрім цього, на прощання з Римом моделі кинули монетку у фонтан, загадавши бажання.