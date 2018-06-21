Кортні Кардашян показала яскраві кадри з відпочинку в Римі

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні влаштувала римські канікули. Акторка та модель показала перші знімки зі столиці Італії.

Знаменита Кортні Кардашян належить до тих зірок, які активно ведуть свій блог у соціальних мережах. Вона виставляє на показ не тільки кадри із буденного життя, але й пікантні знімки.

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Наразі яскрава Кортні Кардашян відпочиває в Римі. До італійської столиці зірка поїхала разом зі своїм бойфрендом Юнесом Бенджімом. З екс-боксером та моделлю Кортні зустрічається вже понад рік, тому пара демонструвала ніжність та захоплення від міста.

Вперше в Римі,

– лаконічно написала Кортні Кардашян.

На знімках зірка позує перед камерою у стильних широких штанах коричневого кольору та боді. Свій образ Кортні Кардашян доповнила стильними окулярами, які дуже пасували зірці.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 20 Чер 2018 р. о 11:19 PDT

Пара відвідала знакові місця в Римі та насолоджувалась архітектурою міста. Кортні та Юнес не минули увагою і храми, якими славиться Італія. Зірки відвідали кілька церковних будівель, де зробили яскраві знімки. Окрім цього, на прощання з Римом моделі кинули монетку у фонтан, загадавши бажання.

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 19 Чер 2018 р. о 4:57 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 20 Чер 2018 р. о 6:49 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 20 Чер 2018 р. о 6:49 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 20 Чер 2018 р. о 6:51 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 20 Чер 2018 р. о 6:51 PDT