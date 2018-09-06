Кортні Кардашян спростувала чутки про те, що зійшлася з екс-бойфрендом: подробиці
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні спростувала інформацію західних ЗМІ про те, що знову почала зустрічатися з 25-річним боксером Юнесом Бенджімом.
Про це Кортні Кардашян написала у своєму мікроблозі в Twitter.
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39-річна знаменитість лаконічно заявила, що це фейкові новини.
Напередодні інсайдер повідомив виданню People, що Кортні і Юнес знову проводять час разом.
"Юнес стверджує, що ніколи не зраджував Кортні. Здається, вона йому вірить. Втім, деякі проблеми в їх відносинах все одно присутні", – зізнався близький друг Бенджіма.
Джерело: 24 Канал
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