Кортні Кардашян у сяючому боді показала пікантні форми: фото
Сестра Кім Кардашян та світська левиця Кортні Кардашян зараз насолоджується останніми літніми буднями і демонструє своїм шанувальникам ідеальні стрункі форми.
Для нових фотографій в Instagram-акаунті зірка одягнула обтягуюче боді фіолетового кольору, яке ледь прикривало її інтимні зони. Зіркова матуся Кортні похизувалась пружними сідницями та грудьми, а також продемонструвала стрункий живіт.
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Нові фото 39-річна Кардашян зробила біля літнього душу, а також на паркані з каміння неподалік моря. Фотографії викликали справжній захват у підписників і лише за добу після публікації вони набрали більше ніж по 2 мільйони вподобань.
Кортні Кардашян
Кортні Кардашян
Кортні Кардашян
Кілька днів тому вона опублікувала ще декілька фото в стильних купальниках.