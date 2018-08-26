Кортні Кардашян у сяючому боді показала пікантні форми: фото

Сестра Кім Кардашян та світська левиця Кортні Кардашян зараз насолоджується останніми літніми буднями і демонструє своїм шанувальникам ідеальні стрункі форми.

Для нових фотографій в Instagram-акаунті зірка одягнула обтягуюче боді фіолетового кольору, яке ледь прикривало її інтимні зони. Зіркова матуся Кортні похизувалась пружними сідницями та грудьми, а також продемонструвала стрункий живіт.

Читайте також: Кортні Кардашян сексуально оголилась у фотозйомці: фото 18+

Нові фото 39-річна Кардашян зробила біля літнього душу, а також на паркані з каміння неподалік моря. Фотографії викликали справжній захват у підписників і лише за добу після публікації вони набрали більше ніж по 2 мільйони вподобань.



Кортні Кардашян



Кортні Кардашян



Кортні Кардашян

Кілька днів тому вона опублікувала ще декілька фото в стильних купальниках.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 19 Сер 2018 р. о 7:25 PDT