Кортні Кардашян відновила стосунки з молодшим за неї бойфрендом, – ЗМІ

Зірка реаліті-шоу та модель Кортні Кардашян знов зустрічається з 25-річним боксером Юнесом Бенджімом. Акторка пробачила йому зраду та готова побудувати міцні стосунки.

Як відомо, 8 серпня ЗМІ вибухнули новиною: 39-річна Кортні Кардашян розірвала стосунки з молодим коханцем Юнесом Бенджімом. Спершу пара хотіла зробила перерву, однак боксера помітили на відпочинку з іншою дівчиною.

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Однак не минуло й місяця, як Кортні Кардашян пробачила зраду своєму коханцю та відновила з ним стосунки. Пара активно проводить час разом та намагаються побудувати міцні стосунки, повідомляє видання People.

Кортні і Юнес знову проводять час разом. Їхні стосунки ще далекі від тих, які були до розставання, але вони стараються. Поки що буде неправильно говорити про те, що їх роман офіційно відновлено,

– зазначив інсайдер видання.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 3 Лип 2018 р. о 10:01 PDT

Окрім цього, Юнес Бенджім запевнив знаменитість, що ніколи їй не зраджував. За реакцією Кортні можна припустити, що вона повірила бойфренду.

"Юнес стверджує, що ніколи не зраджував Кортні. Здається, вона йому вірить. Втім, деякі проблеми в їх відносинах все одно присутні. І саме через них Кортні і Юнес вирішили розлучитися на час", – розповів близький друг боксера.