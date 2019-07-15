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      Корупція на Одеській митниці: 90% тканини оформлюється за нульовою ставкою мита

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      Активісти пікетують ДФС
      Активісти пікетують ДФС

      У центрі столиці активісти вимагали від влади зупинити корупцію на Одеській митниці. Вони стверджують: 90 відсотків тканини оформлюється за нульовою ставкою державного мита.

      Від такої схеми втрати державного бюджету України сягають 100 мільйонів гривень в місяць. Про це пише depo.ua.

      Сьогодні в Києві активісти перекривали, пікетували ДФС, Міністерство фінансів та Офіс президента з вимогами розслідування злочинів чиновників та відсторонення корупціонерів, що вимагають хабарі від білого бізнесу на Одеській митниці та "кришують" "сірі" схеми, що приносять державі мільйонні збитки. Ініціативна група, що складається з представників білого логістичного бізнесу, експедиторів, водіїв, громадських активістів, провела попереджувальні акції під стінами Державної фіскальної служби, Міністерством фінансів та Офісом президента з вимогами втрутитись у ситуацію з корупцією на Одеській митниці і покарати чиновників-корупціонерів.

      Активісти стверджують: дві групи митників-корупціонерів тероризують білий логістичний бізнес, що працює на Одеській митниці, змушують до сплати хабарів та створюють штучні перешкоди в роботі. Витісняючи білий бізнес, митники допомагають "сірим" імпортерами уникнути сплати митних зборів до бюджету України. За словами активістів на ВМО №1 Митного поста Чорноморський Одеської митниці ДФС 90 відсотків тканини, що надходить оформлюється нульовою ставкою державного мита. Підприємці, які мають домовленості з митниками, подають тимчасову митну декларацію на тканини за ставкою вісім відсотків. Надалі зразки, що відібрані на експертизу, підміняються, і подається додаткова декларація зі ставкою мита нуль. Від такої схеми втрати державного бюджету України сягають 100 мільйонів гривень в місяць.

      Тим часом для інших підприємців кожен 10-й контейнер, який виїжджає з одеської митниці, підлягає відбору зразків, повного розвантаження товару з контейнера. Рух вантажів затримується на тижні, товар свідомо псується. Цього можна уникнути, якщо погодитись платити хабарі митникам. Інакше збитки від псування товару і простоїв є суттєво більшими. Сума хабаря за один контейнер з товаром, складає 200 - 300 доларів, заявляють експедитори. Наразі близько 2000 контейнерів змушені платити "данину" митникам, ще 1000 до того змушують.

      Активісти називають і винних, що створили корупційні схеми на Одеській митниці. Одну з груп очолює Олександр Домніч, в.о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, зі своїми підлеглими. Вони почали так звану операцію "Бастіон", яка є приводом для вивантаження ще більшої кількості контейнерів, на яких можна "заробити". Друге угруповання, стверджують експедитори, очолює начальник Одеської митниці, Володимир Передерій, який створює штучні проблеми для усіх контейнерів з тканинами на користь "сірого" монополіста. З контейнерів "відбирають зразки" тканини, іноді по 200 погонних метрів з контейнеру, які недоотримає клієнт. Те, що лишилося, втрачає товарний вид і часто стає непридатним для реалізації. Крім умисного псування товару, свідомо затримується транспорт. Автомобілі простоюють вже майже 3 тижні на пункті пропуску. В той же час для "сірого" монополіста митники створюють всі умови для ухиляння від сплати мита.

      Ініціативна група передала керівництву Державної фіскальної служби петицію з описом схем на митниці та вимогою зупинити корупціонерів-митників і притягти їх до відповідальності. Якщо ж ситуація з утисками легального бізнесу і тотальним хабарництвом митників на Одеській митниці не припиниться, активісти обіцяють продовжити вуличні акції та боротись з корумпованими чиновниками усіма можливими законними способами.

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      Теги: Державна фіскальна служба Корупція Новини Одеси Міністерство фінансів України
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