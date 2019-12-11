Корупція на рівні мільйонів: як нова влада боротиметься з хабарниками у Держекоінспекції

Про корупцію у Держекоінспекції – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів виконуючий обов'язки голови Держекоінспекції Єгор Фірсов.

Про посаду в.о. голови Держекоінспекції

– Останні півтора року я займався проблемами екології, наприклад, писав програму "Екологія 2020" для Анатолія Гриценка.

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– Я родом з Донбасу і ми формулювали програму для Донбасу, презентували її у Штатах. Одна з проблем окупованого Донбасу – затоплені шахти. Це може призвести до екологічної катастрофи. Вже зараз підвали деяких приміщень затоплені, тож, це може призвести до просідання ґрунту.

Що відомо про Єгора Фірсова?

31-річний Єгор Фірсов родом з Донецька. За освітою він юрист. Рік працював помічником народної депутатки Ірини Геращенко. Організатор "Автомайдану" у Донецькій області. З 2014 року – народний депутат сьомого скликання за списком БПП. Працював у Комітеті Верховної Ради у питаннях євроінтеграції.

У 2016 році Фірсов вийшов із фракції БПП після скандалу за участі соратника п'ятого президента Порошенка – Ігоря Кононенка.

Згодом з'їзд БПП позбавив Фірсова депутатського мандата. ЦВК визнала скандальне рішення БПП позбавити його мандата.

У травні 2018 року лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко і лідер партії "Альтернатива" Єгор Фірсов оголосили про злиття своїх політичних сил. За словами Фірсова, таке рішення його партія ухвалила зокрема в контексті наступних парламентських виборів, а також у зв'язку з виборами президента України. При цьому, Фірсов пообіцяв, що його однопартійці також підтримають Гриценка як єдиного кандидата на пост глави держави.



Виконуючий обов'язки голови Держекоінспекції Єгор Фірсов

– Я не буду говорити, що я супер еколог. Я просто говорю, що я певною мірою розуміюся у цій галузі. Екологічна інспекція мала 13 керівників. Я запевняю вас, що всі вони були фаховими екологами, працювали у цій галузі десятки років. Чому я погодився на цю посаду? Це є крайній корупційний орган, де корупція, напевно, гірша ніж у прокуратурі. Бо про корупцію у прокуратурі ми знаємо з новин. А про екоінспекції не чує ніхто. Але там корупція на рівні мільйонів доларів. Тому цей орган має очолити політична людина, що може зробити так, аби ситуація не повторювалася.

Чим займається Держекоінспекція

Держекоінспекція – це орган, що займається контролем за дотриманням екологічного законодавства і стежить за рівнем забруднення від промислових підприємств.

Не реформа, а зміна вивісок: коли Держекоінспекція по-справжньому запрацює – дивіться розслідування журналістів програми "ЦРУ".

– Найбільша корупція існує на територіях. Тобто територіальні організації здійснюють контроль за господарськими суб'єктами. Наприклад, у Дніпропетровській області, чиновники обіймають свої посади понад 10 років. Змінюють президенти, уряди, парламенти, а оці місцеві "князьки" сидять на посадах.

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