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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Корупція та закупівлі: кандидати у президенти обговорять ситуацію в сфері оборони

      55 Читать новость на русском
      Корупція в "Укроборонпромі"
      Корупція в "Укроборонпромі" / Фото з відкритих джерел

      15 березня у прямому ефірі відбудеться ток-шоу з кандидатами у Президенти України. Вони будуть обговорювати майбутнє "Укроборонпрому", оборонні закупівлі та черги військовослужбовців на отримання житла.

      Раніше кандидати у президенти відповіли на питання Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), в яких окреслили своє бачення боротьби з корупцією у секторі оборони.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: остаточний список

      Також кандидати та їхні представники зможуть озвучити свої позиції по кожному із питань, а українські та іноземні експерти у сфері безпеки та оборони прокоментувати озвучене.

      Ознайомитися з питаннями можна тут.

      Учасники-кандидати у президенти: Балашов Геннадій, Безсмертний Роман, Кошулинський Руслан, Купрій Віталій.

      Представники кандидатів: Андрій Сенченко – координатор Воєнного кабінету Юлії Тимошенко; Віктор Чумак – народний депутат України, представник Анатолія Гриценка; Олександр Поліщук – член партії "Укроп", представник Олександра Шевченко; Тарас Пастух, народний депутат України, представник Андрія Садового (кандидат, який зняв свою кандидатуру, але перед тим надав відповіді на питання Запитальника).

      Захід організовує НАКО у співпраці з Oбозреватель, за підтримки New Media Development Group NFP. Інформаційні партнери: компанія ЛІГА:ЗАКОН та 24 канал.

      Дивіться пряму трансляцію на нашому YouTube-каналі 15 березня о 13:30:

       

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      Теги: ЗМІ Новини України Президентські вибори 2019 Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 канал
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