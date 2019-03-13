Корупція та закупівлі: кандидати у президенти обговорять ситуацію в сфері оборони

15 березня у прямому ефірі відбудеться ток-шоу з кандидатами у Президенти України. Вони будуть обговорювати майбутнє "Укроборонпрому", оборонні закупівлі та черги військовослужбовців на отримання житла.

Раніше кандидати у президенти відповіли на питання Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), в яких окреслили своє бачення боротьби з корупцією у секторі оборони.

Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: остаточний список

Також кандидати та їхні представники зможуть озвучити свої позиції по кожному із питань, а українські та іноземні експерти у сфері безпеки та оборони прокоментувати озвучене.

Ознайомитися з питаннями можна тут.

Учасники-кандидати у президенти: Балашов Геннадій, Безсмертний Роман, Кошулинський Руслан, Купрій Віталій.

Представники кандидатів: Андрій Сенченко – координатор Воєнного кабінету Юлії Тимошенко; Віктор Чумак – народний депутат України, представник Анатолія Гриценка; Олександр Поліщук – член партії "Укроп", представник Олександра Шевченко; Тарас Пастух, народний депутат України, представник Андрія Садового (кандидат, який зняв свою кандидатуру, але перед тим надав відповіді на питання Запитальника).

Захід організовує НАКО у співпраці з Oбозреватель, за підтримки New Media Development Group NFP. Інформаційні партнери: компанія ЛІГА:ЗАКОН та 24 канал.

Дивіться пряму трансляцію на нашому YouTube-каналі 15 березня о 13:30: