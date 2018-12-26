Корупція, трагічні події, скандальні персони та президентські вибори: головні підсумки 2018 року
Журналісти програми "Що це було" зіставили власний рейтинг подій, що відбувалися протягом 2018 року. Про корупційні скандали року, найбільші корупційні оборудки та персони, які грали вирішальну роль в політичному житті України – дивіться нижче.
Про найголовнішу корупційну схему 2018 року
Сергій Лещенко: До номінації "Схема року" увійшла спроба приватизації Центренерго. Підприємство Центренерго – це можливість збагачуватися за схемою "Роттердам+", яка витягує з кишень українців надприбутки в інтересах правлячих кланів, і зокрема Ріната Ахметова. Державне підприємство мало перейти у власність найближчого до президента підприємця – Віталія Кропача. Однак, сумнівний сценарій вдалося зупинити завдяки розголосу.
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Євгенія Моторевська: Проте, напевно, найвідомішою корупційною схемою 2018 року, яка обговорювалася на різних телеканалах, стала сама схема "Ротердам+", за якою в Україну нібито постачається вугілля з Роттердаму, через що до його вартості додається націнка.
Загалом, там крадуть тричі: по-перше, крадуть, коли кажуть, що для виробництва української електроенергії використовують високоякісне вугілля, яке придбали в Роттердамі, а насправді воно з українських шахт окупованих територій, яке приїжджає в Україну через РФ; по-друге, коли говорять, що вугілля приїхало з Роттердаму; а по-третє, крадуть, коли покладають на вартість вугілля транспортування, відповідно утворюється надприбуток,
– відповів Лещенко.
Про головні персони – "Антигерої року – 2018"
За так звану номінацію "Антигерой року" боролися: Микола Мартиненко, справу якого нарешті передали до суду, Міхеїл Саакашвілі, який запам’ятався гучними скандалами в Україні, та Віктор Медведчук, який цьогоріч вийшов із тіні та засвітився у кількох скандалах, пов’язаних з контролем над медіа.
Сергій Лещенко: та все ж "Антигероєм року" став Віктор Медведчук – людина, яка здавалося ще декілька років тому не мала жодних перспектив. Але на сьогодні він став одним із найбільш впливових політиків в Україні, який контролює телеканали, галузі української економіки та має прямий зв’язок як з президентом України Порошенком, так і з президентом РФ Путіним.
Є велика вірогідність, що наступного року Медведчук стане не просто депутатом Верховної Ради, але буде претендувати на місце в керівництві парламенту. Медведчук дуже добре знає, як управляти Україною, бо свого часу він проводив тут парламентські заколоти,
– наголосив нардеп.
Про найтрагічніші події 2018 року
До найтрагічніших подій цього року можна віднести розстріл у Керчі, агресію Росії у Азовському морі та вбивство активістки Катерини Гандзюк.
Сергій Лещенко: Ми згадали Керч, тому що переконані у тому, що Керч – це Україна, і Крим – Україна. Хоча, звичайно, ці події відбулися в той час, коли контролює це все влада Російської Федерації, адже територія є окупованою.
Це ще одна подія, яка пов'язана з Російською Федерацією. Розвиток цієї події, ймовірніше за все, буде у 2019 році. Принаймні, наразі перспектив звільнення українських моряків ми не бачимо,
– сказала ведуча програми Євгенія Моторевська.
Євгенія Моторевська: На початку листопада зупинилося серце херсонської активістки Катерини Гандзюк. Друзі Катерини просять це називати не смертю, а саме вбивством. Адже вона загинула в результаті того, що на неї було здійснено напад. Лише смерть Катерини змусила правоохоронців активно почати розслідувати цю історію.
Про те, хто може стати новим президентом
Сергій Лещенко: Як я знаю, Володимир Зеленський все ж буде балотуватися у президенти України. Тобто це не просто розіграш, а він дійсно збирається висувати свою кандидатуру, а оголосить про це ще цього року. Однак, є запитання, наскільки Зеленський незалежний. В мене таке враження, що його багато людей недооцінює. Мій досвід спілкування з ним свідчить, що він не є людиною, яка "витає у хмарах", а розуміє, що той мандат довіри, який він отримає, це не жарти.
У Порошенка для старту є вже голоси, які ми не враховуємо. Це адміністративний ресурс, а саме тюрми, лікарні, бюджетники на яких будуть тиснути, аби вони голосували за чинну владу. Ці декілька відсотків якраз можуть бути тим бонусом вирішальним, який допоможе Порошенку вийти у другий тур,
– заявив Лещенко.
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