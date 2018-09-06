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Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"

Право на гідність 175 Читать новость на русском

Раніше інформація про розкрадання наших податків на тендерах була в усіх на вустах. Потім запустили Prozorro і ніби все стало "ОК". Протягом 2017 року "Центр Протидії Корупції" оскаржив майже 300 нечесних закупівель на понад шість мільярдів гривень. Саме таку суму наших податків намагалися "розпиляти" недобросовісні чиновники лише на тих корумпованих закупівлях, які вдалося зловити.

Наведу порівняння, щоб допомогти усвідомленню значущості цієї суми. Щоб армія отримала аналогічну суму, 1 мільйон 600 тисяч українців мають цілий рік важко працювати і сплачувати всі податки. 1 мільйон 600 тисяч українців.

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За період від січня 2017 до липня 2018 ми добилися скасування закупівель на загальну суму 290 мільйонів гривень. Щоб армія отримала аналогічну суму, 78 тисяч українців мають цілий рік "впахувати" і сплачувати всі податки. І врахуйте, що "Центр" принципово не бере ні копійки державного фінансування.

Система електронних закупівель Prozorro не є 100% запобіжником від зловживань. Вона дає можливість швидко ці зловживання виявляти. Проблема в тому що, цим інструментом наразі користується лише громадськість, у той час як найважливіший контролюючий орган несвідомо ці можливості ігнорує. А ми ж платимо його працівникам нашими податками.

Бездіяльність Державної аудиторської служби дозволяє корумпованим чиновникам та недобросовісному бізнесу порушувати закон і красти на тендерах сотні мільйонів наших з вами податків. Серед найтиповіших схем і узгоджені дії між учасниками, і перемоги компаній із "чорного списку" Антимонопольного комітету, і "дроблення" закупівель, щоб не проводити справжні торги.

Все ці схеми дозволяють перерахувати зароблені нами податки недобросовісним чи й фіктивним компаніям. І відбувається це свинство без особливих загроз "схематозникам", адже ключовий орган, який мав би проводити перевірку закупівель, Державна аудиторська служба, не бачить очевидних порушень, а також гальмує запуск повноцінного моніторингу закупівель.

ДАС
У голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової – чудове життя на золотих злитках

Ключовою метою моніторингу було оперативне виявлення ризиків в закупівлі. Натомість Держаудитслужба так і не перейшла на електронну систему та працює надзвичайно повільно. Від початку 2017 року ми надіслали 177 звернень і лише у 53 з них орган почав перевірки. Як ви думаєте, в чому проблема, що заважає керівництву Держаудитслужби зробити орган ефективним?

Проблема якраз в тому, що в голови служби Лідії Гаврилової немає проблем і загалом – чудове життя.

Нагадаю, що НАБУ повідомило Гавриловій про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні неправдивих даних. До речі, при обшуку в Лідії Гаврилової виявили понад сто тисяч доларів готівкою та золоті злитки. Згодом вона цілком серйозно відповіла журналісту, що в усіх українців є золоті злитки. При чому, я схильний вірити, що вона так насправді думає.

То ж на питання, чому не працює Держаудитслужба, є дуже проста відповідь: тому що її голова підозрюється в незаконному збагачення на 10 мільйонів. Все дуже просто. І поки Гаврилова продовжує бути керівником служби, нічого там не зміниться.

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Ну і насамкінець ще трішки інформації про витрачання наших податків на державних закупівлях. Наші юристи проаналізували майже 300 судових рішень щодо адміністративної відповідальності за порушення під час торгів. З них за період з січня 2017 по червень 2018 лише у кожному четвертому випадку суд наклав хоч якийсь штраф на порушників. У інших випадках винні або отримали "усні зауваження", або ж не отримали покарання взагалі через неякісну роботу Державної аудиторської служби.

З покаранням кримінальними – все ще більше сумно. За минулі півтора року маємо лише 33 вироки щодо вчинення злочинів під час тендерів. З них кожен четвертий вирок є виправдувальним і кожен восьмий злочинець – амністований.

Така невесела статистика. Пам'ятайте: не існує державних коштів. Чиновники розпоряджаються лише заробленими нами податками. І якщо чиновник краде – то він завжди краде наші гроші.

Автор: Віталій Шабунін
Теги: Новини України Корупція Право на гідність Відеоблоги ProZorro
Джерело: 24 канал
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