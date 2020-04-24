Корупція в державних органах: Рада створила ТСК, щоб перевірити заяви Уманського

Під час позачергового засідання Верховної Ради 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Таке рішення підтримали 324 народні обранці. Про це розповіла журналістка 24 каналу.

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Причиною створення комісії став суспільний резонанс після інтерв'ю ексміністра фінансів Ігоря Уманського. Він розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.

На офіційному сайті Верховної Ради опубліковали проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, що Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці і податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".



Сергій Верланов, Максим Нефьодов, Ігор Уманський / Колаж 24 каналу

Що відомо про Ігоря Уманського?

Він перебував на посаді міністра фінансів України з 4 березня по 30 березня 2020 року, і це найкоротше перебування на цій посаді за часи незалежної України.

Це не перший його досвід роботи у Мінфіні. У другому уряді Юлії Тимошенко він у 2009-2010 роках виконував обов'язки міністра, а у 2014-2015 роках був першим заступником міністрів фінансів Олександра Шлапака і Наталії Яресько.

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