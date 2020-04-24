17:05
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Корупція в державних органах: Рада створила ТСК, щоб перевірити заяви Уманського

      - Читать новость на русском
      Рада створила ТСК, яка розслідуватиме корупцію в державних органах
      Рада створила ТСК, яка розслідуватиме корупцію в державних органах / 24 канал

      Під час позачергового засідання Верховної Ради 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

      Таке рішення підтримали 324 народні обранці. Про це розповіла журналістка 24 каналу. 

      Читайте також Рада скасувала для водіїв штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

      Причиною створення комісії став суспільний резонанс після інтерв'ю ексміністра фінансів Ігоря Уманського. Він розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.

      На офіційному сайті Верховної Ради опубліковали проєкт відповідної постанови.

      Нагадаємо, що Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці і податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".

      Сергій Верланов Максим Нефьодов Ігор Уманський
      Сергій Верланов, Максим Нефьодов, Ігор Уманський / Колаж 24 каналу

      Що відомо про Ігоря Уманського?

      • Він перебував на посаді міністра фінансів України з 4 березня по 30 березня 2020 року, і це найкоротше перебування на цій посаді за часи незалежної України.

      • Це не перший його досвід роботи у Мінфіні. У другому уряді Юлії Тимошенко він у 2009-2010 роках виконував обов'язки міністра, а у 2014-2015 роках був першим заступником міністрів фінансів Олександра Шлапака і Наталії Яресько.

      Все. що відомо про Ігоря Уманського – читайте тут.

      Дивіться відео 24 каналу: Рада зібралась на позачергове засідання

       

      Автор: Марина Васильєва, Анна Калюжна
      Теги: Новини України Верховна Рада Державна фіскальна служба Державна податкова служба Державна митна служба Сергій Верланов Максим Нефьодов Ігор Уманський Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Російський газ б'є антирекорди
      сьогодні , 17:00 Російський газ б'є антирекорди
      Олександр Коваленко
      Остерігайтеся російських та китайських "троянських коней", – The Washington Times
      сьогодні , 15:20 Остерігайтеся російських та китайських "троянських коней", – The Washington Times
      Блог Медіа