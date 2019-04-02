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      Корупція в оборонній галузі: чому не обрали запобіжні заходи фігурантам Рогозі і Жукову

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      Фігуранти корупційного скандалу в оборонній галузі Рогоза і Жуков
      Фігуранти корупційного скандалу в оборонній галузі Рогоза і Жуков / Колаж 24 канал

      Генпрокуратура не проситиме обрати запобіжні заходи для керівників ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрія Рогози і Віталія Жукова – підозрюваних у поставках з Росії за завищеними цінами контрабандних запчастин для заводів "Укроборонпрому".

      В ГПУ пояснили, що запобіжні заходи Рогозі та Жукову не обиралися через відсутність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, повідомляє видання "Українські Новини". Маються на увазі ризики втечі керівників ТОВ "Оптимумспецдеталь", тиску на свідків та знищення доказів.

      Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

      А ще в ГПУ запевнили, що Рогоза та Жуков повністю погасили завдані державному бюджету збитки до кінця досудового розслідування.

      Водночас військова прокуратура зараз проводить розслідування проти Рогози і Жукова за низкою кримінальних статей:

      • привласнення та розтрати майна.
      • легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, групою осіб,
      • фіктивне підприємництво,
      • ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,
      • підробка документів.

      Рогозі та Жукову вручили підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26 мільйонів 600 тисяч гривень.

      Зараз правоохоронці з’ясовують, хто були співучасниками злочину.

      Що відомо про корупцію в оборонній галузі України? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журанлісти.

      До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

      Дивіться відео розслідування журналістів про корупцію в "Укроборонпромі":

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      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Корупція Укроборонпром Розслідування ГПУ Контрабанда Гроші
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