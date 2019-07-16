19:16
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Корупція в портах – фрагмент глобальної корупції, яка процвітала за попередньої влади, – Устенко

      236 Читать новость на русском
      Олег Устенко
      Олег Устенко / focus.ua

      Зловживання екологічної інспекції у портах, які зараз у всіх на слуху, – це фрагмент цілісної картини глобальної корупції, яка процвітала при колишній владі.

      Про це сказав 112.ua економіст, радник президента України Олег Устенко.

      "Порти – це показник того, з чим стикалися ті, хто заходив в країну: імпортери, експортери, логісти. Інвестори знали, що Україна – висококорумпована країна. Вони бачили, що незважаючи на риторику колишньої адміністрації і запевнення, що корупція знижується, реального зниження не спостерігалося. В результаті обсяги інвестицій в країну з кожним роком падали. Якщо в минулому році було 2 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, роком раніше 2,5 млрд дол., то в цьому році лише 1,5 млрд дол. Інвестори були чітко обізнані про те, що в Україні проблеми з інвестиційним кліматом. Корупція в портах і зловживання екоінспекції – це окреме зерно в цілісній картині глобальної корупції в країні".

      Після того, як про проблему після візиту в Одеський порт заявив президент Володимир Зеленський, поставивши завдання розібратися в ситуації голові Державної митної служби Максиму Нефьодову, Кабмін заявив про намір врегулювати проблему.

      "Адже і раніше Кабмін знав про проблему, але при цьому нічого не робив, – зазначає Устенко. Він не вірить, що уряд зможе реально врегулювати ситуацію. – Кабмін, що йде, на тлі Ради, що йде. Їхні заяви виглядають як частина політичної гри, яку почала влада, що минає", – зазначив Устенко.

      Зазначимо, Максим Нефьодов днями висловив стурбованість діяльністю представників Державної екологічної інспекції в морських портах України. "В кінці квітня на останньому "дерегуляційному" засіданні Кабміну уряд прийняв постанову №367, якою скасував контроль Держекоінспекції ізольованого баласту під час перебування суден у внутрішніх морських водах або територіальному морі. Це сумно відомі перевірки баластних вод, коли інспектор "бачить" плями нафти на воді і затримує корабель у порту, поки "щось не станеться". А кожен день простою – десятки тисяч доларів витрат", – написав Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

      За словами голови митної служби, ця дерегуляція була "ковтком свіжого повітря" для судновласників та надією на покращення іміджу України в очах світового морського співтовариства. За оцінками ринку, загальна сума втрат від неправомірної діяльності інспекторів становила до 200 млн доларів на рік у вигляді нествореного ВВП та недоотриманих державою і бізнесом доходів.

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що до розгляду нового порядку Кабмін призупиняє екологічні перевірки в портах. "До тих пір, поки ми приймемо рішення, перевірки в портах, накладення санкцій буде зупинено, щоб уникнути зловживань", – підкреслив він.

      Крім того, Гройсман підкреслив, що правоохоронні органи відтепер будуть більше уваги приділяти повідомленням про корупцію в діях Держекоінспекції.

      blog_ava
      Закон про мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні
      95883
      Теги: Новини України Володимир Гройсман Корупція ВВП Державна митна служба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:10 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      56522
      Скільки днів працювали нардепи Верховної Ради 8 скликання
      сьогодні , 19:01 Скільки днів працювали нардепи Верховної Ради 8 скликання
      348
      Хто стане новим прем’єр-міністром: ставки та прогнози букмекерів
      сьогодні , 18:35 Хто стане новим прем’єр-міністром: ставки та прогнози букмекерів
      660
      Ющенку висунули підозру: як Янукович отримав "Межигір'я"
      сьогодні , 18:30 Ющенку висунули підозру: як Янукович отримав "Межигір'я"
      Сергій Лещенко 217
      Забезпечення прав ЛГБТ: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:02 Забезпечення прав ЛГБТ: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 785
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук