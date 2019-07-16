Корупція в портах – фрагмент глобальної корупції, яка процвітала за попередньої влади, – Устенко

Зловживання екологічної інспекції у портах, які зараз у всіх на слуху, – це фрагмент цілісної картини глобальної корупції, яка процвітала при колишній владі.

Про це сказав 112.ua економіст, радник президента України Олег Устенко.

"Порти – це показник того, з чим стикалися ті, хто заходив в країну: імпортери, експортери, логісти. Інвестори знали, що Україна – висококорумпована країна. Вони бачили, що незважаючи на риторику колишньої адміністрації і запевнення, що корупція знижується, реального зниження не спостерігалося. В результаті обсяги інвестицій в країну з кожним роком падали. Якщо в минулому році було 2 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, роком раніше 2,5 млрд дол., то в цьому році лише 1,5 млрд дол. Інвестори були чітко обізнані про те, що в Україні проблеми з інвестиційним кліматом. Корупція в портах і зловживання екоінспекції – це окреме зерно в цілісній картині глобальної корупції в країні".

Після того, як про проблему після візиту в Одеський порт заявив президент Володимир Зеленський, поставивши завдання розібратися в ситуації голові Державної митної служби Максиму Нефьодову, Кабмін заявив про намір врегулювати проблему.

"Адже і раніше Кабмін знав про проблему, але при цьому нічого не робив, – зазначає Устенко. Він не вірить, що уряд зможе реально врегулювати ситуацію. – Кабмін, що йде, на тлі Ради, що йде. Їхні заяви виглядають як частина політичної гри, яку почала влада, що минає", – зазначив Устенко.

Зазначимо, Максим Нефьодов днями висловив стурбованість діяльністю представників Державної екологічної інспекції в морських портах України. "В кінці квітня на останньому "дерегуляційному" засіданні Кабміну уряд прийняв постанову №367, якою скасував контроль Держекоінспекції ізольованого баласту під час перебування суден у внутрішніх морських водах або територіальному морі. Це сумно відомі перевірки баластних вод, коли інспектор "бачить" плями нафти на воді і затримує корабель у порту, поки "щось не станеться". А кожен день простою – десятки тисяч доларів витрат", – написав Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

За словами голови митної служби, ця дерегуляція була "ковтком свіжого повітря" для судновласників та надією на покращення іміджу України в очах світового морського співтовариства. За оцінками ринку, загальна сума втрат від неправомірної діяльності інспекторів становила до 200 млн доларів на рік у вигляді нествореного ВВП та недоотриманих державою і бізнесом доходів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що до розгляду нового порядку Кабмін призупиняє екологічні перевірки в портах. "До тих пір, поки ми приймемо рішення, перевірки в портах, накладення санкцій буде зупинено, щоб уникнути зловживань", – підкреслив він.

Крім того, Гройсман підкреслив, що правоохоронні органи відтепер будуть більше уваги приділяти повідомленням про корупцію в діях Держекоінспекції.