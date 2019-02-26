Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ перевірить інформацію журналістів "Наші гроші"

НАБУ проаналізує інформацію про корупцію в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні програми "Наші гроші". Хоч існує ціла низка перешкод у розслідуванні злочинних схем саме у сфері, пов'язаній з армією та оборонним комплексом.

Підприємства, про які йде мова у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо зловживань у закупівлях для ЗСУ, вже у полі уваги НАБУ. Про це Бюро повідомило на своїй сторінці у Facebook.

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Детективи НАБУ розслідують корупцію на близько 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу. При цьому кримінальних проваджень з цього приводу розпочато декілька десятків.

У НАБУ наголосили, що розслідування корупції в оборонній сфері складні і специфічні. І розповіли, у чому саме проявляється ця специфіка:

– Закупівлі за закритими процедурами, без проведення конкурентних торгів.

– Відсутність процедури визначення ціни закупівлі та переможця тендеру.

– Гриф секретності на документах щодо закупівель, які могли б бути доказами.

– Складність товарознавчої експертизи, бо в Україні немає ринку товарів військового та подвійного призначення (а на підставі такої експертизи можна було б говорити про конкретні збитки від корупційних схем).

– Зареєстровані за кордоном фірми-прокладки, інформацію про які часто доводиться чекати півроку і більше.

Які корупційні схеми в "Укроборонпромі" розкрили журналісти? Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Тільки одна фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

За відомостями журналістів "Наші гроші", головні учасники схеми такі:

• Олег Гладковський – заступник секретаря РНБО і друг Президента, "смотрящий" за оборонкою.

• Ігор Гладковський – син заступника секретаря РНБО.

• Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.

• Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.

• Павло Букін – чинний директор державного концерну "Укроборонпром".

• Петро Порошенко – Президент України.

Дивіться відео про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому":