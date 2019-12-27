Корупція є всюди, та Україна не в "трійці лідерів": Тейлор спростував слова Трампа

Дональд Трамп назвав Україну третьою найкорумпованішою країною світу. Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор спростував його слова.

Корупція є в усіх країнах, повідомив Вільям Тейлор, пише Українська правда.

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Усюди є корупція. У США також вона є, і це серйозна проблема! Але, звісно ж, Україна не є третьою найбільш корумпованою державою у світі,

– зазначив дипломат.

Він додав, що світові рейтинги теж не підтверджують слова Трампа. Україна перебуває у середині списку та поволі просувається догори, тобто ситуація покращується.

У листопаді Дональд Трамп заявив, що Україна "відома як третя найкорумпованіша країна світу". Він додав, що надаючи Україні допомогу, хоче бути упевненим, що гроші будуть використані за призначенням.

Що відомо про роботу Вільяма Тейлора