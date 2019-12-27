Корупція є всюди, та Україна не в "трійці лідерів": Тейлор спростував слова Трампа
Дональд Трамп назвав Україну третьою найкорумпованішою країною світу. Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор спростував його слова.
Корупція є в усіх країнах, повідомив Вільям Тейлор, пише Українська правда.
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Усюди є корупція. У США також вона є, і це серйозна проблема! Але, звісно ж, Україна не є третьою найбільш корумпованою державою у світі,
– зазначив дипломат.
Він додав, що світові рейтинги теж не підтверджують слова Трампа. Україна перебуває у середині списку та поволі просувається догори, тобто ситуація покращується.
У листопаді Дональд Трамп заявив, що Україна "відома як третя найкорумпованіша країна світу". Він додав, що надаючи Україні допомогу, хоче бути упевненим, що гроші будуть використані за призначенням.
Що відомо про роботу Вільяма Тейлора
- 1 січня Вільям Тейлор завершить роботу в Україні й наступного дня повернеться до Вашингтона. Про від’їзд Тейлора повідомили лише в грудні. Таке рішення сприйняли як покарання за участь дипломата у слуханнях щодо імпічменту президента Трампа.
- Тейлор став тимчасовим повіреним у справах США в Україні у червні 2019 року. Після того, як у травні з посади посла відкликали Марі Йованович.