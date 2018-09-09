18:57
9 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 15°C
  • понеділок
    19°C 14°C
  • вівторок
    21°C 15°C
  • середа
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Програми Антикорупційний майдан
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів

Антикорупційний майдан 210 Читать новость на русском

Прокуратура через суд отримала доступ до особистих телефонів і місцезнаходження відомих журналістів, які розслідують високопосадову корупцію. І не за якийсь там десь місяць, а за півтора роки. Формальний привід запустити руки в життя і роботу Наталки Седлецької та Крістіни Бердинських — це розслідування злочину.

Але ми чудово розуміємо, що справжня мета — дізнатись про їхніх інформаторів, залякати, відволікти ресурси і дискредитувати. І так буде з кожним, хто викриває чи розслідує корупцію. Керівництво Української держави, нарешті, визначилось, хто є головними ворогами держави — це борці з корупцією. Чому ж так?

Читайте також: "Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко

Найперше — шукайте, кому вигідно. Про кого роблять розслідування журналісти? Про відпочинок Порошенка на Мальдівах і про корупційні оборудки сина Міністра внутрішніх справ Авакова, про смотрящіх і рєшал депутатів БПП Грановського і Кононенка, про "гаманець "Народного фронту" Яценюка", екс-депутата Мартиненка, про лобістські гроші Тимошенко і про "вишки" Бойка.

Вони викривають рєшал в мантіях-суддів Татькова і Ємельянова, відпочинок Генпрокурора Луценка на Сейшелах і знаходять російський слід в бізнесових інтересах найвливовіших людей країни — від російських двигунів на "Богданах", що відносять до бізнес-імперії Порошенка, до Медведчука, який скуповує перед виборами українські телеканали.

Останнє використають для потужного промивання мізків всій країні перед виборами, і обов’язково спробують нагадають всім, як ми любимо "братню росію", готові віддати останню сорочку та розбити чоло в рабському поклоні перед цим монстром. Не вірите? Передивіться цю програму через півроку. Про все це ми знаємо саме завдяки роботі журналістів-розслідувачів. Найбільш гучні з їхніх розслідувань набували такого розголосу, що на них посилались авторитетні іноземні видання, а матеріали передавались в НАБУ для відкриття кримінальних проваджень. Як ви думаєте, кому вигідно дізнатись, яким чином журналісти збирають інформацію про найвпливовіших корупціонерів? Кому вигідно, щоби викривачі корупції, які співпрацюють з журналістами, боялись давати їм інформацію, бо їх можуть відстежити? 

Кому вигідно відволікти увагу і ресурси журналістів на захист себе замість розслідувань, які вони могли би в це й час робити? Кому вигідно, зрештою, щоби говорили не про результати журналістських розслідувань, а про самих журналістів? Очевидно, найперше — фігурантам цих журналістський розслідувань.

Іншими словами — робота викривачів корупції невигідна тим, кого сьогодні називають правлячою політичною елітою. А якщо називати речі своїми іменами — державним рейдерам, які на ній заробляють. Не було ніякої колишньої і нової влади — після Революції Гідності до владних кабінетів потрапила невелика кількість свідомих людей, але в абсолютній більшості були і залишаються ті, хто розглядає Україну лише як територію для заробляння грошей. І вони не тільки успішно робили це, як до, так і після Євромайдану (і я це довела на цифрах в кількох попередніх програмах), але всерйоз планують робити це і далі — вони налаштовані вигравати наступні вибори, щоби залишатись владою.

Але от біда — ці антикорупційні програми, ці кляті активісти, НАБУ зі своїми розслідуваннями псують їм рейтинг. І оскільки неофіційно передвиборча кампанія вже почалася, першою справою треба позбутись від всіх антикорупціонерів. В цьому їм із задоволенням допомагають правоохорці і судді, бо, по-перше, їх для того і вперто зберігали на посадах, а, по-друге, вони самі зацікавлені в тому, щоби не стати героями наступних розслідувань.

І марінеткові правоохоронці і судді старанно виконуючи вказівки, заводять кримінальні провадження, викликають на допити, дають судові ухвали в одних випадках і затягують розгляд справ в інших, слідкують і прослуховують. Історія журналістів-розслідувачів — не перший і точно не останній приклад використання нереформованих силовиків проти антикорупціонерів.

Читайте також: Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності

По всій країні на викривачів корупції натравлюють податкові і правоохоронні органи, проти них влаштовують мітинги, їхні протести розганяють, їх залякують, б’ють і калічать, навіть приймають законодавство, спрямоване на боротьбу з тими, хто викриває корупцію. Роблячи це, досягають кількох цілей. По-перше, відволікти ресурси: замість того, щоби робити нові викриття, антикорупціонери змушені захищатись. По-друге, налякати — щоби з одного боку самі не займались розслідуваннями й іншим не допомагали, з іншого — щоби викривачі, які постачають їм інформацію, боялися це робити. 

По-третє, дискредитувати: звісно, замість того, щоби відповідати десь в ефірах чи на публічних заходах на незручні запитання із журналістських розслідувань, набагато простіше сказати: "А, це ті, по кому прокуратура відкрила провадження? Та їм же не можна довіряти — по ним давно тюрма плаче, їх місце всіх у буцегарні, і взагалі — "ці козли заважають нам жити".

Читайте також: "До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна

Все це ми вже колись від них чули. Але чим більше подібних рішень вони ухвалюють, тим очевидніше проявляють свої справжні обличчя і цілі, а значить, нас, тих, хто розуміє, що насправді відбувається, стає набагато більше, і разом нам вистачить сил дати їм відсіч. Кінець кінцем все буде добре, і якщо зараз не добре, значить — це ще не кінець.

Автор: Олександра Дрік
Теги: Новини України Корупція Судді Відеоблоги Антикорупційний майдан ГПУ ЗМІ журналісти Медіа
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
сьогодні, 18:00 Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
Вікторія Войціцька
Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів
сьогодні, 17:00 Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів
Олександра Дрік
Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни
сьогодні, 16:01 Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни
Блог Медіа
Таємнича смерть, "тітушки", підробні документи: у Верховному суді злили гучну рейдерську справу
сьогодні, 15:00 Таємнича смерть, "тітушки", підробні документи: у Верховному суді злили гучну рейдерську справу
Тетяна Мартинюк
Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
сьогодні, 12:01 Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
Семен Кабакаєв
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук