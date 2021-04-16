Щомісяця – по 1, 5 мільйона: СБУ викрила корупційну схему на Одеській залізниці

СБУ викрила корупційну схему посадовців регіональної філії Одеської залізниці. За попередніми підрахунками, зловмисники щомісяця "заробляли" по 1,5 мільйона гривень.

Організував махінацію один з чиновників служби приміських пасажирських перевезень. Він налагодив масштабну схему нелегального продажу квитків.

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Гроші за квитки махінатори брали собі

Гроші за квитки потрапляли не до залізничних кас, а до кишень зловмисників. Щоденно такі "заробітки" приносили по 50 тисяч гривень. Через махінації Укрзалізниці завдані збитки на мільйони. Точні підрахунки поки що здійснюють експерти.

Організаторів оборудки впіймали на гарячому і вже провели обшуки в помешканнях та автівках.

Правоохоронці вилучили:

службову документацію;

майже 200 тисяч гривень та 3 тисячі доларів;

комп'ютерну техніку і мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.

Фігурантам справи загрожує від 3 до 10 років в'язниці

Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, карають ув'язненням від 3 до 10 років. Також – з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади протягом 3 років.

Махінацію викрили співробітники СБУ / Фото СБУ

Щодня зловмисники заробляли по 50 тисяч гривень / Фото СБУ

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