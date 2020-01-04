Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразу Порошенка

На 29 році незалежності України корупція досі залишається однією з головних проблем. Мільярди гривень вимиваються з державного бюджету. Саме тому, за оцінкою українців, однією з найважливіших подій 2019 року стало антикорупційне розслідування проєкту "Наші гроші", що стосувалося Олега Гладковського – заступника секретаря РНБО і найближчого друга Петра Порошенка, який тоді ще був президентом.

Гроші, які вимивають з державного бюджету, фактично крадуть у армії, вчителів, лікарів, поліцейських. А точніше – у вас, українці. Це ви недоотримаєте якісні державні послуги у лікарні. Це ваші діти не отримають якісну освіту. Це ви змушені щовечора думати, чи стоятиме ваша машина зранку під будинком. Саме через корупцію наші друзі і родичі, які воюють на Донбасі, не мають якісної, сучасної зброї і обладнання.

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Корупційна схема в "Укроборонпромі"

Розслідування проєкту "Наші гроші", що стосувалося Олега Гладковського – заступника секретаря РНБО і найближчого друга Петра Порошенка набуло широкого резонансу.



Олег Гладковський

Що відомо про корупційну схему за участі "Укроборонпрому" ?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою були причетні до корупційної схеми. Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через три головні фірми-прокладки за завищеними у кілька разів цінами. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Журналісти припускають, що розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Причина поразки Порошенка

Можливо, саме історія про те, як син бізнес-партнера Гладковського заробляє на війні стала останнім "цвяхом у труну" другого терміну президентства Порошенка. Не впевнений, що саме вона стала причиною його поразки, але точно внесла у це свій вагомий внесок.



Петро Порошенко і Олег Гладковський

І ось це справді цікаво. Якщо для Порошенка ця історія завершилась поразкою на виборах президента, то чим вона закінчилась для її головного фігуранта – Олега Гладковського (в минулому – Свинарчука)? В цьому розбиралися наші журналісти у вересні 2019 року.

Тоді стало відомо, що Гладковський-молодший під час досудового розслідування корупційних схем спокійно відпочивав. Його бачили на Подолі, коли він курив кальян, та у спорткомплексі експрезидента Петра Порошенка – "5 елемент".

А от Гладковського-старшого на початку серпня зафільмували на іспанському курорті з білявкою, яка геть не схожа на його офіційну дружину. Як виявилось, це – Ілона Ярмолюк, колишня помічниця нардепів-регіоналів.



Олег Гладковський з Ілоною Ярмолюк на відпочинку

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У жовтні Гладковського таки затримали при спробі вилетіти за кордон. Подібна доля чекала не тільки його. Затримали багатьох експосадовців і депутатів, а з декого навіть зняли недоторканість. Пропоную згадати на кого з колишніх "королів життя" чекали кримінальні справи за нової влади.

Звісно, зараз надто рано говорити, що усіх їх відпускають і, що зміна влади не принесла ніякої справедливості. У правовій державі процес розслідування триває довго. Однак антикорупційний суд працює лише 3 місяці. Поки у суді не доведено, що людина винна – сидіти у СІЗО вона може тільки у крайньому випадку, коли у цьому є реальна потреба.

Проте ми можемо констатувати факт: 2019 рік закінчився без гучних вироків. І залишається чекати на весну 2020 року, можливо саме її мав на увазі президент, коли казав: "Весна прийде – будемо саджати".