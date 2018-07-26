"Корупційне кодло" і здоровий глузд: скільки коштує "хребет і гідність" прокурорів САП

Віталій Шабунін закидав Назару Холодницькому розвал п'яти гучних справ щонайменше. Холодницький ж стверджує, що не має впливу на прокурорів, які цими справами займались, бо вони, мовляв, лише номінально його підлеглі. Аудіозаписи, зроблені у кабінеті голови САП, чітко пояснюють, на чиєму боці правда.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Ради громадського контролю НАБУ Віталій Шабунін.

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За його словами, у справі Корчак Холодницький забороняє незалежному процесуальному керівнику давати погодження на необхідні слідчі дії.



Керівник САП Назар Холодницький на засіданні кваліфкомісії отримав догану

У іншій справі Холодницький вимагає від незалежних прокурорів САП відкликати подання в суд щодо проведення обшуків. Експертиза встановила автентичність плівок, присутні прокурори визнали: про що йшлося у записах – правда.

Я не відкидаю відповідальності прокурорів. Якби вони мали хребет і гідність, вони не мали б виконувати незаконних вказівок Холодницького. Та виявилось, що для 33 прокурорів САП важливіше отримувати 40 тисяч премії щомісяця з рук Холодницького, ніж дотримуватись закону. І це при тому, що тільки ставка у них 35 тисяч гривень,

– розповів Віталій Шабунін.

Громадський активіст наголосив: Назар Холодницький, як керівник, який чинив незаконний тиск на прокурорів, несе персональну відповідальність за закриття цих справ.



Голова Ради громадського контролю НАБУ Віталій Шабунін

І додав, що до останнього сподівався на здоровий глузд у рішенні кваліфікаційної комісії, яка мала б покласти край цьому всьому.

Натомість вона дала сигнал всім прокурорам: порушуйте закон, зливайте справи, попереджайте про обшуки. Якщо ви будете робити все це в інтересах "корупційного кодла" – все з вами буде добре,

– підсумував Шабунін.

Нагадаємо, що у четвер, 26 липня, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів винесла догану антикорупційному прокурору Назару Холодницькому. Початок засідання супроводжувався вигуками "ганьба" від антикорупційних експертів.