Восени кияни обиратимуть нового мера столиці. Чинний керманич міста Віталій Кличко у кріслі столичного голови вже шостий рік. Але на цьому свою політичну кар'єру завершувати не планує. Кличко заявив, що боротиметься на місцевих виборах.

Чим запам'ятається мер Віталій Кличко за 6 років керуванням Києвом – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Віталій Кличко чимало разів потрапляв в кумедні ситуації та ставав героєм мемів в соцмережах.

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Міст Кличка

Втім не жартами єдиними запам'яталося його мерство. Одним з наймасштабніших проєктів – міст, який поєднав дві туристичні локації: Володимирську гірку та арку Дружби народів.

Проти будівництва тоді виступили активісти й архітектори. Мовляв, міст лише спотворить київські пагорби. Будівництво скляного переходу обійшлося столиці у майже пів мільярда гривень. Утім, за кілька днів після відкриття, на мосту тріснуло скло.



Брати Клички на відкритті скляного мосту / Фото 24 канал

Будівництво Шулявського мосту

Корупційний скандал розгорівся і навколо іншого столичного мосту – Шулявського. Ремонтом шляхопроводу займалась компанія скандального столичного забудовника Максима Микитася. Тоді ж бізнесмена не раз помічали в близькому оточенні самого Кличка.

Кошторис розв'язки змінювали тричі – з 600 мільйонів до 2 мільярдів гривень. На думку народного депутата 8 скликання Ігоря Луценка, те, що Кличко зараз відкрив частково Шулявку, це могло бути, навіть для нього, набагато більшим піаром, якщо б це була інноваційна розв'язка.

"А не така звичайна, що от міст пішов – і все. Тобто, ми по ньому їдемо, стоїмо в заторах, як завжди", – зауважив він.



Віталій Кличко відвідав будівництво Шулявського мосту / Фото Укрінформ

Забудови в Києві

Не зміг подолати Кличко й головну проблему усіх мерів столиці – скандальні забудови. За його каденції місто втратило не одну "зелену" зону в спальних районах, а в історичному центрі все частіше почали з'являтися потворні багатоповерхівки.

"У Кличка є інші проблеми. За ним дуже часто є впливові забудовники, які на цьому заробляють, і саме тому зберігається тенденція хаотичних забудов", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

Позитивні підсумки роботи Кличка

Утім, саме за керівництва Віталія Кличка в столиці з'явилися кілометри велодоріжок, нові парки, відремонтовані центральні вулиці, а в підземці запрацював швидкісний інтернет.

Крім того, з'явилась окрема смуга громадського транспорту, а в центрі міста почали прибирати неправильно запарковані автівки.

Безумовно прогрес за ці роки є. Віталія багато хто скептично сприймав як мера – боксер і так далі. Але він старається. Він намагається розвивати Київ, у нього є спроби осучаснити, модернізувати Київ,

– відзначив Володимир Фесенко.

Попри те, що у Києві залишаються не вирішеними ще десятки проблем, експерти погоджуються: з викликом мерства Віталій Кличко справився. Утім, як оцінять його роботу мешканці столиці, побачимо вже восени.