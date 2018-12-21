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      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів

      ЦРУ 231 Читать новость на русском

      В Одесі намагаються провернути грандіозну оборудку з місцевою Теплоелектроцентраллю. Підприємство не працює, воно розвалене, і має два мільярди боргів – набагато більше, ніж взагалі може коштувати. Проте одеські депутати вирішили, що це чудова пропозиція.

      То був звичайний день 19 вересня 2018 року. Депутати Одеської міської ради ліниво зібрались на сесію. Все йшло, як завжди, як то буває на будь-якій сесії будь-якої міської ради в Україні.

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      Аж тут мер Одеси Геннадій Труханов ставить на голосування найважливіше питання дня: а чи не погодяться депутати, щоб місто безкоштовно взяло собі у комунальну власність місцеву Теплоелектроцентраль. До того, він наголошує, що всі мріяли про те, аби ТЕЦ передали у власність міста. 

      Варто зазначити, що ПАТ "Одеська ТЕЦ" – це ключове підприємство, яке обігріває взимку весь центр Одеси. Якщо місто візьме його собі, то буде просто чудово, правда? Але є важливий нюанс – в Одеської ТЕЦ шалені борги перед "Нафтогазом": майже 2 мільярди гривень. Таким чином, якщо ТЕЦ буде у власності міста, цей борг будуть виплачувати одесити.

      ​Одеська ТЕЦ
      Одеська ТЕЦ

      Депутатка одеської міськради Ганна Позднякова саме та людина, яка першою поставила під сумнів скандальну оборудку з "Краяном". Одеська мерія заплатила 185 мільйонів за будівлю-мотлох, і за це мера Труханова судять за поданням Антикорупційної прокуратури та НАБУ.

      Коли вирішували чи купувати "Краян", Ганна Позднякова як і зараз питала куди поспішати? І ось минуло два роки, і все повторюється.

      Коли тебе ставлять перед фактом, що завтра мільйонне місто залишається без тепла, і від тебе це ніяк не залежить, ось тут, звичайно, саме час вдатися в теорію – поспішаємо ми кудись, чи не поспішаємо,
      – сказав заступник мера Одеси Олег Бриндак.

      Через кілька тижнів після сесії Ганна Позднякова приймає нас у своєму депутатському офісі в центрі Одеси. Вона підкреслює: рішення міської ради було сумнівне. Але сама по собі ТЕЦ – надзвичайно важливий об'єкт.

      ТЕЦ – це, я не перебільшую, стратегічно важливий актив для нашого міста, тому що, по-перше, вона повністю забезпечує потреби тепла для центральної частини міста, для Приморського району, а також дає близько 30% електроенергії до мереж,
      – наголосила депутатка Одеської міської ради.

      Ключове питання – борги. Разом із теплоелектроцентраллю одесити отримали б мінус два мільярди гривень, адже саме стільки винна ТЕЦ своїм кредиторам. У міській раді запевняли, що це неможливо.

      Але то були лише слова. Неможна просто так взяти та списати два мільярди боргів. Їх ніхто не пробачить, і вони не розтануть в повітрі. Хто ж має віддавати ці два мільярди?

      Як розрахуватися з боргами та хто це буде робити – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Корупція Гроші ЦРУ Геннадій Труханов Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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