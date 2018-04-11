Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій

Національний медичний університет імені Богомольця побив усі рекорди корупційних скандалів. Пригадаймо, як у 2014 році через корупцію гучно звільнили тодішнього ректора Віталія Москаленка. Але чи вирішило це бодай одну з наявних в університеті проблем? Схоже, що навпаки.

Його місце посіла Катерина Амосова, і за 4 роки маємо в рази гучніший скандал із тим самим фіналом.

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Корупція що вбиває, або чому факультет з підготовки іноземних студентів в університеті Богомольця – особливий? КРОК не назустріч. Що не можуть поділити МОЗ та Амосова. Хто винен у зриві тестувань? Як провести дослідження ресурсом держави, а до власної кишені покласти мільйон? Ректор медичного університету, Катерина Амосова – заручник системи чи вовк в овечій шкурі?

Звісно, не хочеться вірити у те, що вітчизняна корумпована медицина починається з альма-матер. І наш обов'язок – дослідити цю проблему. Що насправді відбувалося останні 4 роки у стінах головного медичного ВИШу країни?

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Наприклад, розглянемо наказ МОЗ про звільнення ректора медичного університету ім. Богомольця Катерини Амосової за невиконання умов контракту. Простіше кажучи – за фінансові зловживання. Але ж сама вже екс-ректорка називає таке рішення "зведенням особистих рахунків" керівництва МОЗ з медустановою. То невже дійсно все так безпідставно?

Звісно, вона захищається. І як на мене, рішення МОЗ були логічним фіналом того, що відбувалося в університеті в останні роки. Нам вдалось знайти багато доказів зловживань.Є кілька кримінальних проваджень, якими зараз займається поліція. Але тепер у мене найголовніше питання: а от звільнення буде найбільшим покаранням? Далеко ходити не треба. Як мінімум слідчим варто детально дослідити документ від аудиторської служби, де чітко прописані всі фінансові порушення – цілих 30 пунктів,

– розповіла журналістка Інна Попович.

Події, що від початку року вирували у підконтрольному Амосовій ВИШі, стали причиною виклику її на килим до Міністерства охорони здоров'я. Утім, засідання комісії пані Катерина свідомо проігнорувала. Як результат, документ про звільнення Амосової підписав державний секретар МОЗу Артем Янчук. Та, на відміну від міністерської комісії, пані Амосова охоче погодилась довести свою позицію перед камерою. І з її настрою зрозуміло: переможеною з цього поля бою вона виходити не збирається.



Катерина Амосова

На початку року медуніверситет Богомольця кілька тижнів був у топі новинних стрічок через трагедію із туркменською студенткою Мукаддас Насирлаєвою. Представник туркменської діаспори та адвокат родини Насирлаєвих Ровшанбек Розметов тоді відверто заявив: причину самогубства студентки треба шукати у самому ВИШі. За його інформацією, дівчині зухвало відмовили у незначному папірці, який міг би вирішити її проблеми із посвідкою на проживання.

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"Вона заходить до Тімохіної, сама Муккадас. Сестра залишається за дверима, чекає її. І через деякий час вона виходить заплакана і з порваною заявою в руках. Зі слів Муккадас, ця заступниця Тімохіна, не читаючи, порвала цю заяву і сказала, що нічого вона підписувати не буде. Слова заступника декана до глибини душі, мабуть, вразили Муккадас, що вона таким чином вирішила виявити протест щодо неї, щодо університету. Це підтверджують камери, що рішення вона прийняла ще в будівлі університету, тому що вона йде цілеспрямовано, не оглядаючись", – розповів Ровшанбек Розметов, адвокат сім'ї Насирлаєвих.

Розголос цієї історії неабияк привернув увагу суспільства до медуніверситету. Прокуратура одразу ж відкрила кримінальне провадження, декількох посадових осіб відсторонили від посад. Раптом прорізався голос і в самих студентів.

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