Корупційні схеми на митниці: чому Україна втрачає 75 мільярдів гривень щороку

Хоч українська митниця дає половину надходжень до бюджету, та сьогодні саме там держава втрачає найбільше коштів – мінімум 75 мільярдів гривень фіскальних втрат щороку. І це лише дані перевірки експорту товарів з ЄС в Україну та їх імпорту в Україну.

Про це у своєму відеоблозі "За великим рахунком" розповіла Тетяна Острікова.

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За її словами, ні для кого не секрет, що на митниці ховаються великі гроші і саме вона є чи не головною годувальницею Державного бюджету. Усі ці мільярди проходять через руки керівництва ДФС.

Всі, хто свого часу були біля керма фіскальної служби, обіцяли оновити її, зробити сервісною службою для платників, реформувати докорінно та організувати чесну роботу митниці. Проте, якщо подивитися на пост-майданівських очільників служби, то всі вони позбавлялись своїх крісел не з власної волі і не з доброю славою.



Керівники державної фіскальної служби

Тетяна нагадала, що у 2015 році за рішенням спеціальної урядовоі комісії, Кабмін прийняв відставку Ігоря Білоуса. Його звинуватили в створенні "надзвичайно неефективної системи управління". Наступного очільника Романа Насірова звинуватили у нанесенні державі збитків на два мільярди. Його наступника, Мирослав Продана, також підозрюють у незаконному збагаченні.

І тут головне – це розуміння, справжніх політичних мотивів цього дійства. Справа в тому, що справа Продана з'явилася та стала відомою публіці одразу після того, як прем'єр Гройсман в шаленому наступі на контрабанду ухвалив рішення, що в порядку експерименту боротися із схемами на митниці має поліція,

– переконана Острікова.

Вона пояснила, що прем'єр разом з Проданом вирішив посунути СБУ з митниці, запустивши туди поліцію, підконтрольну міністру внутрішніх справ, а у відповідь отримав удар по своєму очільнику ДФС.

"Уряд обіцяв, що ліквідувавши схеми, поверне до бюджету мінімум 100 мільярдів гривень лише 2018 року. Рік закінчується, а ні обіцяних міфічних 100 мільярдів, ні ефективної роботи митниці ми не побачили. Та в одному голова уряду був правий – гроші у мутних митних схемах точно є, треба лише добре пошукати та спрямувати їх в бюджет", – зазначила журналістка.

З останнього – занадто багато повноважень сконцентровано в одному органі та занадто великі можливості керівнику вирішувати: карати чи милувати, виходити на перевірку чи ні, надавати розстрочення із сплати податків чи ні. Тому цю структуру варто розділити на окремі органи: окремо податкова служба, окремо митна адміністрація, а от податкову міліцію слід взагалі ліквідувати.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Острікової "За великим рахунком" за 20 листопада 2018