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      Корупційні схеми в "Укроборонпромі": хто і навіщо злив компромат на Порошенка

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      Журналіст Сергій Іванов заявив, що отримав інсайдерську інформацію про те, що злив корупційних схем, до яких причетне оточення Петра Порошенка, організував головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

      Таку думку журналіст висловив у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

      25 лютого був оприлюднений компромат, що вдарив по рейтингу Петра Порошенка. У журналістському розслідуванні проекту "Наші гроші" викриті багаторічні оборудки із запчастинами для армійської бронетехніки. Журналісти запевняють, що давній товариш Порошенка – Олег Гладковський у змові з чиновниками та керівниками держпідприємств спромігся забрати з бюджету чверть мільярда гривень через те, що продавав воєнним заводам запчастини за вчетверо завищеними цінами. 

      За словами Сергія Іванова, військовий прокурор Анатолій Матіос замість того, щоб проводити слідчі дії, призначати ревізії на "Укроборонпромі", оголошувати підозри і затримувати крадіїв, взяв матеріали досудового слідства, вилучені в ході обшуків, та віддав їх за дуже великі гроші зацікавленим особам-фігурантам.

      З цими компроматами на Порошенка він пішов до Юлії Тимошенко. Так Матіос намагався вибити собі якісь політичні преференції у ймовірного переможця президентських перегонів. Цілком можливо, що прокурор, перебуваючи у команді чинного президента, готував собі запасний варіант, розраховуючи на перемогу Тимошенко, 
      – додав Іванов.

      Журналіст відповів, що в Україні політика – це як замкнена секта людей, які намагаються пристосуватися.

      "Подивіться, хто зараз працює в оточенні президента – друзі Тимошенко. Той же Олег Медвєдєв або Віктор Уколов, які декілька років працювали на Юлію Тимошенко, а тепер є політиками, причетними до Порошенка", – наголосив Сергій Іванов.

      Політика – це певний різновид борделю. На жаль, у нас така система: якщо ти вже йдеш в політику, то повинен прийняти відповідні правила. А головне правило української політики – це пристосування під будь-які обставини,
      – додав журналіст.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Корупція Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Анатолій Матіос
      Джерело: 24 Канал
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