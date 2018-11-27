10:53
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ. За кадром
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Корупція в Львівській обласній лікарні: чому під небезпекою життя пацієнтів

      ЦРУ. За кадром 394 Читать новость на русском

      Минулого тижня у Львові палала обласна лікарня. Горіла покрівля хірургічного відділення, площа займання становила близько 200 квадратних метрів.

      На щастя, ніхто не постраждав, але хворих та персонал довелося терміново евакуйовувати.

      Читайте також: Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ

      Чи була встановлена у відділенні пожежна сигналізація, історія замовчує, проте за іронією долі днями у системі ProZorroз'явився тендер від Львівської обласної лікарні.

      Медики готові витратити ці бюджетні гроші на пожежну сигналізацію у проктологічному відділенні. Кожен бажаючий ще має змогу взяти участь у конкурсі.


      Пожежа у лікарні

      До речі, державні тендери – це коник Львівської обласної лікарні. Наша редакція "ЦРУ" присвятила цій темі цілу програму та невеличкий аналіз кількох закупівель наводить не на дуже втішні висновки.

      По-перше, лікарня стала фігурантом гучного діалізного скандалу. З початку року на закупівлю діалізних препаратів за бюджетні кошти вона витратила близько 100 мільйонів гривень.

      За попередніми підрахунками, на двох тендерах економія могла скаласти понад 30 мільйонів. Адже участь в закупівлі брали дві компанії-дистрібютори, от лише на першому тендері "Лінк-Медитал" зайшов із ціновою пропозицією у 80 мільйонів, а компанія DiaVita запропонувала 55 мільйонів.

      Але обрали тих, хто дав вищу ціну, дешевших конкурентів відхилили нібито через невідповідність документів.

      Може, воно й правда, була біда з документами, але ж закупівля препаратів виключно однієї фірми – це злочин проти пацієнтів. Адже перевагу надали німецькому "Фрезеніусу" від LINK Medical.

      Річ у тім, що американський Baxter від DiaVita Med потрібний не менше. Різним пацієнтам підходять різні препарати, їх не можна насильно переводити лише на один тип терапії. Але керівництво Львівської обласної лікарні саме так і вчинило.

      Український представник американської компанії Baxter пан Христиченко на початку року неодноразово заявляв про те, що вітчизняні ескулапи, і згадане вище керівництво Львівської обласної лікарні вимагало за присутність на ринку певний відкат, але мовляв через відмову давати хабарі, їхні пропозиції і були відхилені.

      До речі той самий Христиченко свідчив не лише проти львівських лікарів.Згадував він у своїх свідченнях і про тиск з боку СБУ та на той момент очільника столичного управління СБУ пана Семочка.

      Сам діалізний скандал набрав чималих обертів та трансформувався згодом у кримінальну справу, в рамках якої до головлікаря львівської обласної лікарні Нацполіція приходила з обшуками.

      Справа про змову лікарів та представників приватної фармкомпанії досі розслідується, але ми натрапили на ще один цікавий тендер.

      Ангіограф – це діагностичний апарат, який дає змогу бачити стан судин та діагностувати хвороби. Навесні через серйозну поломку наявного ангіографу медики забили на сполох, мовляв доводиться ставити пацієнтам діагнози наосліп, а це дуже небезпечно.

      Тож гроші на нові апарати знайшлись, у травні провели торги та визначили переможця фірму "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА". Частину коштів за апарати лікарня їм вже перерахувала. А де ж товар?

      Наші журналісти намагались з'ясувати це і в самого лікаря, і у представників фірми-постачальника, проте марно. У договорі між "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" та головлікарем Михайлом Гичкою зазначений крайній термін – кінець цього року. Може, дарма ми хвилюємось?

      Якби не факт наявності кримінальних справ у діяльності зазначеної фірми та замовчуванню деяких фактів самим паном Гичкою в інтерв'ю нашим журналістам.


      Михайло Гичка

      Адже коли наш агент Інна Попопвич цікавилась у Михайла Михайловича, навіщо приміщення лікарні віддають приватним фірмам, він щиро відповідав, мовляв у них є все медичне обладнання, і той самий ангіограф, якого так не вистачає державному закладу.

      То, як розуміти, бюджетні гроші на апарат витратили, а користуватись пацієнти мають послугами приватників? Хороша логіка.

      Читайте також: Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби

      Отже, питань багато і дуже хотілося б почути відповіді. До теми ангіографіва, до речі, незабаром ми знову повернемося

      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини Львова Лікування Медицина Здоров'я Бізнес Корупція ЦРУ. За кадром
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      сьогодні , 10:40 Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      Олексій Чибісов 2469
      Чому Росія розпочала військову агресію в Азовському морі: відповідь українського адмірала
      сьогодні , 08:00 Чому Росія розпочала військову агресію в Азовському морі: відповідь українського адмірала
      Віталій Дейнега 4406
      Битва проросійських павуків у банці української політики: хто крайній в черзі здати Україну
      сьогодні , 07:00 Битва проросійських павуків у банці української політики: хто крайній в черзі здати Україну
      Віталій Дейнега 2648
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      26 листопада , 23:55 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 84414
      Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України
      26 листопада , 23:29 Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України
      49278
      Соратники Януковича продовжують вести антиукраїнську політику
       24 червня 2017 , 16:57
      Що насправді стоїть за викривальними заявами Луценка
       9 грудня 2017 , 18:00
      Платні школи, приватні дитячі садки, або для кого ця країна
      23 вересня 2017 , 00:22
      Чому Кернес ніколи не сяде
       18 серпня , 14:00
      Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
       20 листопада , 16:00
      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
       сьогодні , 13:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук