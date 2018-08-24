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Корупційний скандал у Microsoft: чиновникам сплачували "відкати" за купівлю Word та Excel

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Корупційний скандал у Microsoft
Корупційний скандал у Microsoft / Фото з відкритих джерел

Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів розслідують діяльність представників компанії Microsoft в Угорщині. Компанію підозрюють у корупційних діях у вигляді "відкатів" та хабарів для угорських чиновників з метою реалізації закупівлі державними установами країни офісних програм саме від Microsoft.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Видання інформує про те, що у 2013 та 2014 роках Microsoft надавала значні знижки певним фірмам-посередникам, які купували програмне забезпечення, а потім продавали його державним установам за ринковою ціною. Тож у США вважають, що різниця між цінами закупівлі та продажу скеровувалась на хабарі та "відкати" чиновникам.

Корупція
The Wall Street Journal повідомило про корупцію у Microsoft

Представник Microsoft заявив, що було проведено внутрішнє розслідування, унаслідок якого четверо працівників компанії були звільнені з посад, а також кілька угод з посередниками було скасовано. Microsoft стверджує, що цілком і повністю підтримує розслідування американської влади та сприятиме йому.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 21 серпня компанія Microsoft зафіксувала спроби Росії вплинути на майбутні вибори в Конгрес США.

Теги: Корупція Техно Microsoft Хабар Угорщина
Джерело: 24 Канал
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