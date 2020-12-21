Австралийка поделилась собственным способом борьбы со стрессом во время самоизоляции. К сожалению, реакция аудитории оказалась отрицательной.

Хлоя Ксандрия, которая имеет более 240 подписчиков в TikTok, поделилась видео, демонстрирующее ее новую фигуру, сообщает Honey.nine. В ролике девушка сравнила то, как выглядела раньше и показала дополнительные кило, набранные во время пандемии.

Самоизоляция действительно изменила внешний вид миллионов людей. Многие набирают вес – и в этом нет ничего плохого.

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За несколько месяцев я поправилась почти на 20 килограммов, но мне нравилось все, что происходит с моим телом. Я наконец чувствую себя привлекательной и больше не боюсь, что кто-то может воспринять меня неправильно.

К сожалению, положительное послание Хлои было ужасно воспринято аудиторией.

Сетью начали распространяться не только пародийные реакции на видео, но и критика с оскорблениями внешнего вида девушки. Некоторые пользователи отмечали, что Хлои вдохновила их на занятия спортом и похудения. Другие – писали, что она использует карантин, как повод "запустить свое тело" и быть толстой. Поэтому девушке пришлось выключить комментарии к своим роликам и некоторым фото в Instagram.

Несмотря на угрозы и негативную реакцию, девушка продолжает делиться своим опытом.

Левое фото – это я в колледже. Тогда я потребляла минимум пищи, чтобы поддерживать стройную фигуру. Справа – мое тело после 6 месяцев карантина.

Хлои рассказывает, что иногда пища была одной из по-настоящему комфортных вещей. Дегустируя новые блюда, девушка смогла пережить тяжелые времена самоизоляции.

Возможно вы тоже набрали несколько лишних кило на карантине... Но ваша ценность не определяется размерами тела и тем, что вы едите!

Хотя, идеи бодипозитиву становятся все более актуальными и более общедоступными, пример Хлои показал, что обществу стоит пройти долгий путь к принятию и пониманию потребностей других.