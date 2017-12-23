Кошеня з двома мордочками народилося у ПАР
У Південно-Африканській Республіці народилося кошенятко з двома мордочками, яке назвали Бетті Бі.
Господар тваринки, побоюючись за її життя, відніс кошеня до волонтера, яка не тільки виходила його, але і завела йому сторінку в Facebook. Туди нова господиня викладає фотографії вихованця і розповідає про те, як зростає Бетті Бі.
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Зараз маленькій киці 10 днів і вона важить 200 грамів.
"Бетті Бі розвивається, зростає як нормальне кошеня. Вона побувала у ветеринара, коли їй був один день. Ми вирішили, що краще буде принести її на огляд, коли вона трохи підросте", – розповіла волонтер, яка побажала залишитися анонімною.
Кошенятко Бетті Бі з двома мордочками
Також, за словами жінки, у кошеняти відкриваються очі. Середні 2 очі зливаються в одне велике око.
Зазначимо, за сторінкою кошеняти з двома мордочками в соцмережі стежать понад 20 тисяч осіб.