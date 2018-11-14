Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра

Чиновники Дніпровської міської ради любителі Олега Винника і бенкетів за мільйони. Місцеві жителі скаржаться, що грошей, наприклад, добудувати міст – немає. А на артистів ресурсів держбюджету не шкодують.

На 8 березням для містянок співав Віктор Павлік.

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Проте офіційний мільйонер і мер міста Борис Філатов, як виявляється, вітати на свята зі сцени полюбляє, а от оплачувати цей піар доводиться з міської казни.



Борис Філатов

Виступ Віктора Павліка коштує приблизно 200 тисяч (це інформація від його менеджерів), але місту обійшовся у 2 мільйони.

Ми як святкуємо 8 березня: чоловіки скинулися грошима та купили жінкам подарунки. Але наша мерія вище цього. Вони своїх жінок, чогось, вітають з міського бюджету,

– наголосив журналіст телеканалу Відкритий Андрій Тропотін.

У вересні на Дні міста співала Тіна Кароль. Загалом це свято обійшлося майже у 5 мільйонів гривень з бюджету. Також виступав Олег Винник – це ще 2,5 мільйони гривень. Лише один із профільних комунальних підприємств мерії витратив на концерти та свята за 2017 рік 16 мільйонів гривень.

Дніпро любить свята і концерти. Намагаються зробити так, щоб всі почували себе комфортно. Винник – це ж серйозна людина. Культуру розвивати необхідно,

– заявив секретар міськради Дніпра Олександр Санжара.

Місцеві активісти давно звернули увагу не на тільки на святкові пристрасті дніпровських чиновників, а й на доволі побутові потреби, які намагаються перекрити знову ж таки за міські кошти.

Департамент гуманітарної політики, якому підчиняються всі школи, дитячі садочки. Саме для них закуплялись ручки Parker. Одна ручка коштувала від 600 гривень,

– розповіла журналіст "БюроUA" Ольга Фоменко.

Скасували закупку коштовних ручок для робітників мерії тільки після розголосу у ЗМІ. Прикладів подібних закупівель можна наводити десятки.

Більшість цих тендерів виграють одні й ті самі ТОВ та ФОП, різниця переможців, то 100, то 200 гривень. Багато з них мають опосередковане відношення до чиновників та депутатів міськради. Найбільше мажорних заходів відбуваються в одному і тому самому найбільшому у світі єврейському громадському комплексі "Менора-центру".



"Менора-центр"

За 2018 рік дніпровські чиновники закупили кошерної їжі майже на мільйон гривень. За час існування ProZorro, Центр для людей похилого віку "Милосердя" скупився на 220 тисяч гривень, дитячий садок із поглибленим вивченням івриту – більше, ніж 650 тисяч.

У єврейської громади є загальноосвітня школа. В громаді є будинок престарілих "Бейт-Барух" чи інакше це називається Будинок благословення, побудований нашими спонсорами. Утримує його громада і місто,

– зазначив помічник головного равіна міста Дніпра та Дніпропетровської області Ян Сідельковський.

Про те, яку саме частину підтримує місто можна лише здогадуватися, адже лише з березня 2018 року на закупівлі, далеко не тільки кошерних продуктів цього закладу, бюджет Дніпра витратив понад 740 тисяч гривень.



Будинок престарілих "Бейт-Барух"

Будинок для людей похилого віку єврейської громади Дніпра "Бейт-Барух", який обходився без бюджетних грошей більше, ніж 10 років, раптом на початку 2018 року став комунальним підприємством. Тільки от зміна вивіски та джерела фінансування, схоже, ніяк не вплинули на принципи роботу закладу.

Тільки після того, як скандал набув розголосу, позиція керівництва закладу дещо змінилася.

Дім престарілих єврейський, тому що тут тільки євреї. Інших вони не беруть,

– розповів мешканець Дніпра Борис Любницький.

Заперечити свідчення місцевих спробувала Лідія Давидівна, яка представилася мешканкою центру.

З недавніх пір він став для всіх, там навіть є вивіска "Милосердя". У нас ось недавно ще дві жінки оселилися, російські жінки, їм дуже подобаються наші традиції,

– сказала мешканка "Бейт-Барух" Лідія Давидівна.

Називати своє прізвище жінка відмовилася.

"Я біженець з Донецька. Цей будинок приймав біженців, коли ми бігли, нас прийняли. Я потрапила на запрошення єврейської громади, вони запрошували на сайті в 2014 році всіх євреїв Донецька", – додала Лідія Давидівна.

Якщо не пощастило із національністю в Дніпрі, а жити в старості немає де, то доведеться їхати в Обласний геріатрічний центр Дніпра. Попри помітну чистоту та намагання адміністрації закладу зробити з нього справжню домівку для облишених старих – враження від нього гнітючі.



Обласний геріатрічний центр Дніпра

Не на камеру адміністрація закладу розповіла, що капітальний ремонт Центру здійснюється виключно за гроші іноземних донорів

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Якщо порахувати закупівлю лише їжі в "Бейт-Барух" на одного пенсіонера витрачають в середньому 150 гривень на день на харчування, а в геріатрічному центрі – 60. В єврейському будинку перебуває 50-60 осіб, а в геріатрічному центрі – 600. Це питання не стільки корупції, скільки доцільності подібних витрат та вибірковий підхід.