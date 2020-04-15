Великдень 2020: скільки коштує зібрати кошик та купити продукти до столу

Великдень – свято, на якому українці не звикли економити. Саме тому до нього готуються зазделегідь, а у великодній кошик кладуть лише найкращі продукти, власне як і на святковий стіл. Скільки коштуватиме накрити стіл та наповнити кошик, – в матеріалі 24 каналу.

Передсвяткове здешевлення

Цьогоріч карантин вніс корективи у святкування Великодня. Проте, не зважаючи на пандемію, українці все ж збирають великодній кошик та планують застілля. Хоч останнє й буде далеко не таке гучне, адже святкувати доведеться лише з тими, з ким живеш. Більшість господинь вже почали складати меню і запасатись продуктами. Проте нині ситуація незвична, бо святити кошик доведеться не виходячи з дому, а й з вартістю продуктів для нього. Так, ті хто звик завчасно закуповуватись і ще тиждень тому придбали харчі переплатили. Адже буквально за тиждень до свята продукти почали дешевшати.

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Голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зауважує, що на Великдень не варто очікувати зростання цін на продукти. Навпаки, вони ще трошки знизяться. Зрозуміло, ціни не встигнуть серйозно "просісти", але щось здешевшає на 50 копійок чи гривню і це буде плюсом для покупців. Здебільшого, вартість продуктів "відкочується" назад.



Великдень – сімейне свято / Фото 24 каналу

"Якщо ще тиждень тому я спостерігав зростання цін на борошно, макарони, хліб, то тепер навпаки бачу здешевлення цих продуктів. Приміром, я борошно купував з великим знижками: зараз дуже багато мереж відмовились від торговельних націнок на нього. Тому борошно можна купити фактично по вхідній ціні в магазин", – говорить Олексій Дорошенко.

Водночас, додає експерт, чимало виробників зробили знижки на свою продукцію, аби не потрапити під розслідування Антимонопольного комітету. Адже три тижні тому маркети почали активно піднімати ціни на харчі, потім виступив із заявою Антимонопольний комітет і цифри на цінниках почали знижуватись.

Три тижні ми бачили як росли ціни, а тепер, аби "задобрити" антионопольщиків, мережі відмовились від великої націнки, дехто взагалі від націнки. Завдяки чому ціна щодень падає,

– пояснює Дорошенко.

Натомість економіст Борис Кушнірук, вважає, що певне зростання цін буде. Інша справа, воно не буде суттєвим, бо є проблема з доходами населення і каналами попиту.

Зараз, для продуктового сегменту є проблема зменшення попиту через загрозу падіння доходів. Населення не перестає їсти, але частина його переходить в більше дешевий сегмент, тобто починає купувати дешевші продукти. Відповідно, виробники стикаються з проблемою, коли якісніші продукти, а відповідно дорожчі, мають менший попит, – говорить Кушнірук.

Триватиме процес зниження цін приблизно до трьох тижнів допоки вони не вирівняються. За винятком тих продуктів на які є економічне обґрунтування щодо збільшення вартості. Коли йдеться про зростання цін, то в них закладається і девальвація гривні. Є й світові тенденції, які теж впливали на продукти. Наразі ж буквально по всім соціальним продуктам харчування ми спостерігатимемо зниження цін.

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Саме тому, якщо людина закуповувала продукти для великоднього кошика місяць тому, його вартість буде вищою ніж якщо вона це робитиме за день-два до свята.

Зібрати кошик-2020

У Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", порахували вартість великоднього кошика. Тут проаналізували середні ціни за березень по Україні.



Вартість великоднього кошика / Інфографіка 24 каналу

Цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 88 гривень – тобто на 16,5% – дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 532 гривень,

– зазначає директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, вартість основної складової великоднього кошика – "домашньої" паски складе приблизно 96 гривень за кілограм. У магазинах і супермаркетах готова паска коштуватиме дорожче. На її ціну впливає, зокрема, й оздоблення: чим краща – тим дорожча.

Як пояснює академік, на здорожчання паски вплинуло кілька факторів. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств.

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Найдорожчими у святковому кошику цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 118 гривень та буженина (0,5 кг) – 110 гривень. Порівняно з 2019 роком вартість буженіни збільшилася в середньому по Україні майже на 12,2 %, а домашньої ковбаси – на 13,5 %.

Сало (0,5 кг) обійдеться в 48 гривень. Щоправда, купити його проблематично, бо через пандемію всі базари зариті.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 75 гривень (138-190 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 85 гривень (160-210 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) коштуватиме приблизно у 55 гривень.

Найдешевшими в кошику будуть яйця та хрін. Десяток чималеньких обійдеться у 20 гривень та хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року – 9-14 грн. Хоч, якщо уважно придивитись на полиці маркетів, то на більшості з них можна знайти десяток невеличких яєць й за 17 гривень.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу

У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими серед яких помідори, огірки, яблука – його вартість зросте до 801 гривень. Це на 90 гривень або на 12,7% більше вартості кошику такого ж складу у 2019 році,

– наголосив Юрій Лупенко.

Як пояснив експерт, таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема яблук та збільшення ціни на плодові вина.

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Ціна яблук у порівнянні з 2019 роком зросла на 75 % і становить (0,5 кг) 7 гривень. За кілограм цього фрукта доведеться заплатити 12-20 гривень.

Середня ціна по Україні на овочі лишилася на рівні минулого року: помідори тепличні (0,5 кг) – 25 гривень (47-55 грн за 1 кг), огірки (0,5 кг) – 29 гривень (56-63 грн). За пляшку вина "Кагор", яке заведено класти до кошика, в середньому, доведеться заплатити 120 гривень (80-135 гривень за пляшку).

Таким чином вміст кошика обійдеться покупцям у приблизно 620 грн.