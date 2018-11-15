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      Косметичні процедури та вагітність: що категорично не можна робити

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      Косметичні процедури і вагітність
      Косметичні процедури і вагітність / unsplash.com

      Вагітність – це чудовий і водночас небезпечний період для малюка і матері. Саме тому від деяких косметичних процедур потрібно відмовитися.

      Про це інформує портал "Наша Мама".

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      1. Лазерні процедури

      Опромінення лазером може негативно вплинути на розвитку плода. Не буде корисною ця процедура і для вагітної, оскільки через зміну гормонального фону вона може відчувати сильний біль та дискомфорт.

      Лазерні процедури дозволені після закінчення грудного вигодовування.

      Лазерні процедури
      Лазерні процедури

      2. Ін'єкційна косметологія

      Вагітній потрібно відмовитися від мезотерапії, збільшення за допомогою гіалуронової кислоти та ботоксом усувати зморшки.

      3. Відбілювання шкіри

      Часто пігментні плями з’являються під час вагітності, проте їх не можна відбілювати. Ця процедура дуже агресивно впливає на шкіру, тож реакція може бути непередбачувана.

      Відбілювання шкіри
      Відбілювання шкіри

      4. Чистка обличчя

      Механічна або ультразвукова чистка погано впливає на плід. Якщо у першому випадку причиною стануть неприємні відчуття або біль, то у другому вплив до кінця не вивчений.

      5. Пілінг

      Іншими словами, це хімічний контрольований опік шкіри. Цю процедуру також прирівнюють з операційним втручанням. Тому під час вагітності пілінг категорично не можна робити.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
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