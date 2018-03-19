Косметичний бренд випустив скотч для ідеального макіяжу: фото
Якими зручними не були б пензлики для підводки, ідеальні "стрілки" не завжди виходять. Тому косметичний американський бренд E.L.F створив спеціальний скотч, завдяки якому можна рівно підмалювати очі.
Новинка називається Line & Define Eye Tape. Скотч треба приклеїли біля кутика ока і у такий спосіб ви зможете намалювати правильні рівні "стрілки", навіть якщо робите це вперше.
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Упаковка з 40 наклейок-пластирів коштує 2 долари.
Джерело: 24 Канал
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