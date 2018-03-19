Косметичний бренд випустив скотч для ідеального макіяжу: фото

Якими зручними не були б пензлики для підводки, ідеальні "стрілки" не завжди виходять. Тому косметичний американський бренд E.L.F створив спеціальний скотч, завдяки якому можна рівно підмалювати очі.

Новинка називається Line & Define Eye Tape. Скотч треба приклеїли біля кутика ока і у такий спосіб ви зможете намалювати правильні рівні "стрілки", навіть якщо робите це вперше. Читайте також: Як зробити експрес-макіяж: прості секрети Упаковка з 40 наклейок-пластирів коштує 2 долари. Допис, поширений e.l.f. Cosmetics (@elfcosmetics) 5 Бер 2018 р. о 9:46 PST Допис, поширений e.l.f. Cosmetics (@elfcosmetics) 27 Лют 2018 р. о 10:12 PST