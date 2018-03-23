Космічна "ДТП": NASA показало зіткнення двох галактик

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" спостерігали за протистоянням двох галактик-супутниць Чумацького Шляху.

Про це повідомляють науковці NASA.

Галактики Велика і Мала Магелланові хмари обертаються навколо нашої галактики. Окрім того, вони обертаються і навколо одна одної, при цьому стикаючись між собою.

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Результатом такої космічної "ДТП" є хмара газу, яку одна з галактик "вирвала" з іншої. Таким чином, в останньому зіткненні галактик "перемогла" Велика Магелланова хмара.

Спочатку хмара газу належала Малій Магеллановій хмарі і була "вибита" з неї Великою Магеллановою хмарою в результаті давнього зіткнення.

A Mystery at the Milky Way ‍♂️



A cosmic tug-of-war is unfolding between two dwarf galaxies but which one is doing the pulling, and who's being pulled? Discover how, using @NASAHubble data, scientists were able to unravel this “whodunit” mystery: https://t.co/Fxn2ym8oKh pic.twitter.com/r3ddA40qIV — NASA (@NASA) 22 березня 2018 р.

Що таке Магелланові Хмари? Це галактики-супутники Чумацького Шляху. Їх видно неозброєним оком у Південній Півкулі. Обидві Хмари — Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара раніше вважалися неправильними галактиками, але згодом у них виявили залишки спіральної структури. Вони розташовані відносно близько одна від одної й утворюють гравітаційно-пов'язану (подвійну) систему. Обидві Хмари плавають у спільній водневій оболонці.